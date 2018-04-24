تايلاند تعرض استضافة القمة بين ترمب وكيم

بانكوك: أعربت تايلاند عن استعدادها لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اأون، مع تزايد التكهنات بشأن المكان الذي ستعقد فيه القمة.

وصرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي للصحافيين ان "تايلاند مستعدة لتسهيل المحادثات واستضافتها" إلا أنه أكد على أن المملكة لم تتلق اي اتصال بها بهذا الشأن.

ورفضت السفارة الاميركية في بانكوك التعليق على ذلك.

ومن المقرر ان يلتقي كيم بزعيم كوريا الجنوبية مون جاي-اين الجمعة، في حدث يعتبر خطوة مهمة باتجاه القمة مع ترمب.

وفي وقت سابق من أبريل الحالي قال ترمب انه تجري دراسة خمسة مواقع للقمة "التي من المرجح ان تعقد مطلع يونيو"، والتي يأمل في أن تثمر عن اتفاق لنزع الاسلحة مع كوريا الشمالية.

إلا أنه لم يحدد مكان عقد القمة.

وتايلاند هي حليف تاريخي للولايات المتحدة كما أن لها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ويزور براويت ونغسوون، الرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، حالياً الولايات المتحدة حيث التقى وزير الدفاع جيمس ماتيس وكبار مسؤولي وزارة الامن القومي، بحسب وزارة الدفاع التايلاندية.

