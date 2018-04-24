جائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية  من نصيب لبنان والأرجنتين

باريس: تمنح المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، جائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية للدورة الخامسة عشر لكريستين طعمه، اللبنانية التي تعمل كمنظِمة ثقافية وقيمة معارض، وللجمعية غير الحكومية الأرجنتينية "الجمعية المدنية للسينما الخصبة من أجل تعزيز التنوع الثقافي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في مقر اليونسكو في باريس بتاريخ 15 أيار/مايو في قاعة رقم 2 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحكيم دولية مؤلّفة من مجموعة من الخبراء قامت بترشيح الفائزين للمديرة العامة تقديرا لالتزامهم بتعزيز الثقافة العربية حول العالم.