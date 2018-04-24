GMT 11:56 2018 الثلائاء 24 أبريل GMT 11:58 2018 الثلائاء 24 أبريل  :آخر تحديث

طهران: أوروبا يجب الا تدفع فدية لترمب بشأن الاتفاق النووي

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
إيران لفرنسا: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض
إيران مستعدة "لإجراءات غير متوقعة" ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تلتزم بالاتفاق النووي
تقرير اممي يؤكد احترام ايران الاتفاق النووي
روسيا والصين ستعرقلان محاولات "تقويض" الاتفاق النووي الإيراني
روسيا: الاتفاق النووي يواجه خطر الانهيار
كيري يحذر الكونغرس من رفض الاتفاق النووي مع إيران
لودريان يشير الى "تطور" في الموقف الأميركي حيال الاتفاق النووي مع ايران
ماكرون يطالب ترامب بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران
هل يتمكن ماكرون من إقناع ترمب بعدم التخلي عن الاتفاق النووي؟

طهران: رحب مسؤول ايراني كبير الثلاثاء بجهود القوى الاوروبية لانقاذ الاتفاق النووي التاريخي إلا أنه دعاها الى عدم دفع "فدية" للرئيس الاميركي دونالد ترمب مقابل الابقاء على الاتفاق.

وهدد ترمب بعدم تجديد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 2015 وحد من نشاطات ايران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ودفعت هذه التهديدات مسؤولين اوروبيين الى تكثيف الجهود قبل المهلة النهائية لتجديد الاتفاق في 12 أيار/مايو.

وصرح علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني في مؤتمر صحافي متلفز "نرحب باصرار الاتحاد الاوروبي على الابقاء على الولايات المتحدة في الاتفاق النووي".

وأضاف "لكن إذا كان ذلك يعني اهانة جمهورية ايران الاسلامية او دفع فدية لترمب، فان الاوروبيين يرتكبون خطأ استراتيجيا".

وتحاول الدول الاوروبية الاطراف في الاتفاق -- بريطانيا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي -- اقناع ترمب بالالتزام بالاتفاق.

ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واشنطن حاليا على امل مناقشة الاتفاق النووي الايراني مع نظيره الاميركي.

وطلب البيت الابيض تشديد القيود على سلوك ايران في المنطقة وبرنامجيها النووي والبالستي.

الا ان ايران تقول انه من غير الوارد اجراء اي محادثات للحد من برنامجها البالستي الذي تعتبره اسايا لانظمتها الدفاعية.

وقال شمخاني ان جمهورية ايران الاسلامية لن تسمح لاي بلد وتحت اي ظروف، تجاوز خطوطها الحمر".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار