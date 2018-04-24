طهران: أوروبا يجب الا تدفع فدية لترمب بشأن الاتفاق النووي

طهران: رحب مسؤول ايراني كبير الثلاثاء بجهود القوى الاوروبية لانقاذ الاتفاق النووي التاريخي إلا أنه دعاها الى عدم دفع "فدية" للرئيس الاميركي دونالد ترمب مقابل الابقاء على الاتفاق.

وهدد ترمب بعدم تجديد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 2015 وحد من نشاطات ايران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ودفعت هذه التهديدات مسؤولين اوروبيين الى تكثيف الجهود قبل المهلة النهائية لتجديد الاتفاق في 12 أيار/مايو.

وصرح علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني في مؤتمر صحافي متلفز "نرحب باصرار الاتحاد الاوروبي على الابقاء على الولايات المتحدة في الاتفاق النووي".

وأضاف "لكن إذا كان ذلك يعني اهانة جمهورية ايران الاسلامية او دفع فدية لترمب، فان الاوروبيين يرتكبون خطأ استراتيجيا".

وتحاول الدول الاوروبية الاطراف في الاتفاق -- بريطانيا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي -- اقناع ترمب بالالتزام بالاتفاق.

ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واشنطن حاليا على امل مناقشة الاتفاق النووي الايراني مع نظيره الاميركي.

وطلب البيت الابيض تشديد القيود على سلوك ايران في المنطقة وبرنامجيها النووي والبالستي.

الا ان ايران تقول انه من غير الوارد اجراء اي محادثات للحد من برنامجها البالستي الذي تعتبره اسايا لانظمتها الدفاعية.

وقال شمخاني ان جمهورية ايران الاسلامية لن تسمح لاي بلد وتحت اي ظروف، تجاوز خطوطها الحمر".