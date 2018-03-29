رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في زيارة لبيونغ يانغ

اكدت اللجنة الاولمبية الدولية ان وفدها الذي وصل الخميس الى بيونغ يانغ سيبقى فيها حتى صباح السبت

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية الخميس ان رئيسها الالماني توماس باخ يقوم بزيارة رسمية الى كوريا الشمالية، في خطوة تعد بمثابة مبادرة دبلوماسية جديدة في شبه الجزيرة الكورية عقب المشاركة التاريخية للشمال في دورة الالعاب الشتوية التي استضافها الجنوب الشهر الماضي.

واوضحت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان ان باخ "يقوم حاليا بزيارة للجمهورية الشعبية الديموقراطية الكورية"، مبرزة ان هذه الزيارة تأتي في إطار "دعوة من اللجنة الاولمبية الوطنية الكورية الشمالية" قدمت اليه خلال المحادثات في كانون الثاني/يناير الماضي في لوزان حول مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.

وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قد أفادت في وقت سابق اليوم ان باخ شوهد في مطار بكين قبل ان يستقل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية المتوجة إلى بيونغ يانغ.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي في بكين ان هذه الزيارة قد "تهدف إلى الرفع من صورة اللجنة الأولمبية الدولية بعد دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، ومناقشة إمكانات الشمال للمشاركة في المسابقات الدولية".

واكدت اللجنة الاولمبية الدولية ان وفدها الذي وصل الخميس الى بيونغ يانغ، سيبقى فيها حتى صباح السبت 31 آذار/مارس.

وتابعت انه "خلال زيارة السيد باخ، ستتركز المناقشات على تطوير الرياضة في الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الشمالية بعد المشاركة الناجحة" لرياضييها في أولمبياد بيونغ تشانغ، وإعداد الرياضيين الكوريين الشماليين بهدف التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، ونسختي الالعاب الاولمبية للشباب 2020 و2022.

وكانت الأولمبية الدولية أعلنت خلال دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت بين 9 إلى 25 شباط/فبراير، ان باخ يعتزم زيارة كوريا الشمالية بعد الأولمبياد.

وأدت الألعاب الأولمبية إلى تقارب كبير بين الجنوب والشمال بعد اشهر من التوتر السياسي والعسكري. وأرسل الشمال رياضيين ومسؤولين ممثلين للنظام وفريق من المشجعات الى الجنوب، كما شارك طرفا شبه الجزيرة الكورية في منتخب نسائي موحد ضمن منافسات الهوكي على الجليد، اضافة الى وفد مشترك في حفل الافتتاح الذي شهد مصافحة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وشقيقة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

ويتواصل التقارب بين الكوريتين خلال هذه الفترة، مع موافقة الطرفين على عقد قمة بينهما الشهر المقبل. كما قام الزعيم الشمالي كيم جونغ اون بزيارة مؤخرا الى الصين للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ومن المقرر ان يعقد قمة تاريخية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الفترة المقبلة، من دون ان يتم تحديد موعدها بشكل دقيق بعد.