ليفربول يصدر بيانا رسميا حول إصابة محمد صلاح

أعلن نادى ليفربول الإنكليزي، أنّ لاعبه المصري محمد صلاح سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، مساء الأربعاء بملعب "آنفيلد"، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في مباراة أمس الأربعاء، بتسجيله هدفاً واحداً وصناعته لهدفٍ أخرٍ، قبل أن يتعرض لإصابة فى عضلة الضامة، في الدقيقة ال62 من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت: "يتوجب على ليفربول إجراء المزيد من الفحوصات للوقوف على إصابة محمد صلاح في الأيام القادمة".

وأضاف البيان: "النقطة السوداء فى ليلة رائعة كانت إصابة صلاح بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثانى".

وبحكم ضرورة خضوعه لفحوصات طبية في الأيام القليلة القادمة، فقد باتت حظوظ النجم المصري صلاح جد ضئيلة في المشاركة في مباراة فريقه مع نادي ايفرتون، المقررة السبت القادم، على ملعب "جوديسون بارك" لحساب الجولة ال33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.