عقد غوارديولا الجديد مع السيتي يضمن حصوله على أعلى راتب في العالم

أكدت تقارير بريطانية ان الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي سيتقاضى اعلى راتب سنوي بين مدربي الأندية في العالم عند تمديد عقده على رأس الجهاز الفني لـ"السيتزن".

وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية ان إدارة "السيتي" رصدت لغوارديولا راتباً سنوياً قدره 20 مليون جنيه استرليني لقاء تمديد عقده لغاية عام 2020 في وقت ينقضي عقده الحالي في شهر يونيو من عام 2019.

وتؤكد هذه الخطوة بأن ملاك النادي راضون على العمل الذي ينجزه غوارديولا مع الفريق في موسمه الثاني، خاصة بعدما اقترب الفريق من التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ، ونال قبلها كأس الرابطة الإنكليزية، في حين استعصى عليه لقب كأس الاتحاد، في وقت يتجه للخروج من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما خسر لقاء الذهاب أمام ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب "الآنفيلد رود" وبات بحاجة إلى معجزة في موقعة الإياب من أجل التأهل لدور الأربعة .

ويسعى ملاك مانشستر سيتي من خلال رفع الراتب السنوي لغوارديولا إلى ضمان استمراره مع الفريق لإتمام المشروع الرياضي للنادي الذي يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، وتفادي تكرار سيناريو بايرن ميونيخ، حيث توقفت مغامرة المدرب الإسباني مباشرة بعد انقضاء عقده الذي دام ثلاثة مواسم في وقت أن مشروع "السيتزن" يحتاج الى مدة اطول والى استقرار الإدارة الفنية لتجسيده على ارض الواقع، رغم ان شخصية "بيب" كمدرب تجعله يرفض البقاء مع نفس النادي لأكثر من ثلاثة مواسم، مفضلاً تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة.