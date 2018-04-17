إبراهيموفيتش : إمكانية مشاركتي في المونديال أصبحت كبيرة

عاد اللاعب االسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ليثير الجدل مجدداً حول امكانية تراجعه عن الاعتزال الدولي والمشاركة رفقة منتخب بلاده في نائيات مونديال روسيا 2018.

ونشر ابراهيموفيتش، الأحد، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها :"فرصتي في اللعب في كأس العالم أصبحت عالية جدا".

وكان إبراهيموفيتش،البالغ من العمر 36 عاماً، مهاجم نادي غلاكسي الأمريكي، قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج السويد من الدور الأول ليورو 2016 ، مؤكدا رغبته في منح الفرصة للاعبين الشباب. ولكنه في الأشهر الأخيرة ألمح إلى إمكانية عدوله عن قراره.

وتعرض إبراهيموفيتش لقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل عام ورحل مؤخرا عن صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي لينضم إلى غلاكسي الأمريكي.

يُشار أنّ مدرب منتخب السويد ، جان اندرسون، قال بعد جولة المباريات الدولية الودية الأخيرة لفريقه أنه لا يجري اتصالات بإبراهيموفيتش.

وتلعب السويد بجانب ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية في المجموعة السادسة بالمونديال، الذي يقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو القادمين.