سوسييداد يسحق أتلتيكو مدريد ويحرمه من استغلال تعثر برشلونة

أكرم ريال سوسييداد وفادة ضيفه اتلتيكو مدريد عندما سحقه بثلاثية نظيفة الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم، وحرمه بالتالي من استغلال تعثر برشلونة وتقليص الفارق بينهما الى 9 نقاط.

وعلى غرار جاره ريال مدريد حامل اللقب فشل اتلتيكو مدريد في استغلال تعثر برشلونة المتصدر امام مضيفه سلتا فيغو (2-2) اول من امس الثلاثاء، فتعرض للخسارة الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويفسح المجال امام الفريق الكاتالوني للتتويج المبكر حيث بات بحاجة الى 3 نقاط لاستعادة اللقب من النادي الملكي الذي كان سقط بدوره في فخ التعادل امام ضيفه اتلتيك بلباو 1-1 الاربعاء.

وتحول التعادل "المخيب" لبرشلونة امام سلتا فيغو الى نقطة ايجابية وسع بها الفارق الى 12 نقطة قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

في المقابل، مني اتلتيكو مدريد بأكبر خسارة له هذا الموسم، علما بانه صاحب افضل دفاع هذا الموسم (15 هدفا قبل ثلاثية هذا المساء).

وجاءت الخسارة القاسية لاتلتيكو مدريد قبل اسبوع على مواجهته لمضيفه ارسنال الانكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويدين ريال سوسييداد بفوزه الى مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، وصنع الثاني في الدقيقة 80 للبديل خوان ميغل خيمينيز لوبيز "خوانمي" الذي اضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان ريال سوسييداد الطرف الافضل في الشوط الاول والاكثر استحواذا ونجح في ترجمة تفوقه الى هدف رائع عندما توغل الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية الى جوزيه الذي سددها قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت شباك الحارس الدولي السلوفيني العملاق يان اوبلاك.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني قبل ان ينتفض اتلتيكو مدريد في الدقائق الاخيرة بحثا عن التعادل على الاقل بيد ان اصحاب الارض وجهوا الضربة القاضية من هجمة منسقة مرر على اثرها وجوزيه كرة خلف الدفاع الى خوانمي، بديل ميكل اويارزابال، الذي انفرد باوبلاك ولعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (80).

وعزز خوانمي بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من البرتو دي لا بيلا اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لاوبلاك (90+2).

وبات خوانمي الذي دخل في الدقيقة 72، ثاني أسرع بديل يسجل ثنائية مباشرة بعد دخوله حيث احتاج الى 18 دقيقة بفارق دقيقة واحدة خلف مهاجم فياريال، التركي اينيس اونال وكانت في مرمى اتلتيكو مدريد ايضا.

وهو الفوز الثالث على التوالي لريال سوسييداد والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفي مباراة ثانية، عاد جيرونا الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الاربع الاخيرة (3 هزائم وتعادل واحد)، بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو الافيس 2-1.

وفشل كلا الفريقين في هز الشباك في الشوط الاول، قبل ان ينجح جيرونا في افتتاح التسجيل مطلع الثاني عبر لاعب وسطه غارسيا سيرانو (59)، ثم حصل الى ركلة جزاء انبرى لها المهاجم الاوروغوياني كريستيان ستوياني (86) رافعا رصيده الى 18 هدفا هذا الموسم.

وسجل بينا هدف الشرف لاصحاب الارض في الدقيقة الاخيرة.

ويلعب لاحقا ليفانتي مع ملقة، وريال بيتيس مع لاس بالماس.

أهداف مباراة سوسييداد وأتلتيكو مدريد:

أهداف مباراة جيرونا وديبورتيفو الافيس: