ميلان يعطي دوناروما الضوء الأخضر للرحيل ويحدد سعر إنتقاله

ميلان يرغب الحصول على 52 مليون جنيه استرليني مقابل موافقته على رحيل حارسه الدولي الإيطالي

كشفت تقارير بريطانية بأن إدارة ميلان الإيطالي قد حددت سعر حارس فريقها الشاب جيان لويجي دوناروما في حال أصر على الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن نادي ميلان يرغب الحصول على 52 مليون جنيه استرليني مقابل موافقته على رحيل حارسه الدولي الإيطالي صاحب الـ 19 عاماً ، والذي خاض مباراته المائة بقميص النادي اللومباردي في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي ، إذ يعتبر هذا السعر ضخماً على صعيد حراس المرمى، حيث سيكون اغلى حارس في تاريخ انتقالات اللاعبين.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن الإيطالي مينو رايولا وكيل اعمال الحارس الشاب قد اعلن هو الآخر في تصريحات سابقة عن رغبته في انتقال موكله لأحد الأندية الكبيرة بعدما اصبح نادي ميلان عاجزاً عن المنافسة على الألقاب والبطولات منذ اعوام.

وبحسب التقرير، فإن تحديد إدارة ميلان سعر بيع اللاعب هو بمثابة إعلان موافقتها على بيع الحارس دوناروما في الصيف المقبل بعدما رفضت ذلك الصيف الماضي، ونجحت في تجديد عقده حتى عام 2021.

ويعتبر ناديا ريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر الأندية الأوروبية رغبة في التعاقد مع دوناروما ، إذ يرغب مسؤولو النادي الملكي في جعله الحارس الأساسي للفريق، ليحل محل الكوستاريكي كايلور نافاس ، بينما يبحث النادي الباريسي عن حارس من الطراز الرفيع لحراسة عرينه .