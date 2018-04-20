اليابان تكرر سيناريو 2014 وتحتفظ بلقب كأس آسيا للسيدات

كررت اليابان سيناريو 2014 واحتفظت بلقب بطلة كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت بنسختها الـ19 في الأردن، وذلك بفوزها على وصيفتها استراليا 1-صفر الجمعة في المباراة النهائية على ستاد عمان الدولي في العاصمة عمان.

وتدين اليابان بتجديدها تفوقها على استراليا التي خسرت نهائي 2014 بنفس النتيجة، الى كومي يوكوهاما التي خطفت هدف الفوز في الدقيقة 84، حارمة الاستراليات من لقبهن الثاني بعد ذلك الذي توجن به عام 2010 بركلات الترجيح على حساب كوريا الشمالية.

وكان المنتخبان تواجها ايضا في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وأحرزت الصين المركز الثالث بعد فوزها على تايلاند 3–1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت على ذات الملعب.

وبعد انتهاء الشوط الاول من اللقاء بالتعادل السلبي، حسم المنتخب الصيني المواجهة في غضون 10 دقائق عندما افتتحت لي يينغ التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن تضيف وانغ شنشان الثاني في الدقيقة 56، وسونغ دوان الثالث في الدقيقة 60.

وسجلت راتيكان ثونغسومبوت الهدف الوحيد لمنتخب تايلاند في الدقيقة 81.

وفي الجوائز الفردية، حصلت اليابانية مانا ايوابوتشي على جائزة أفضل لاعبة، والصينيه لي يينغ على جائزة هدافة البطولة برصيد 7 أهداف، فيما حصل منتخب اليابان على جائزة اللعب النظيف.

يذكر أن كل من المنتخبات الأربعة اليابان واستراليا والصين وتايلاند، إضافة لصاحب المركز الخامس منتخب كوريا الجنوبية، قد حجزت مقعدها للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في فرنسا العام المقبل.