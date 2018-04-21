العين يتوج باللقب الـ13 ويضمن مشاركته في كأس العالم للأندية

توج العين بلقب الدوري الاماراتي في كرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد فوزه الكبير على مضيفه النصر 4-صفر، السبت في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

وسجل السويدي ماركوس بيرغ (34 و44 و61) واحمد خليل (90) اهداف العين الذي رفع رصيده في المركز الاول الى 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوحدة الثاني الذي سقط بشكل مفاجئ امام عجمان 2-3 السبت ايضا.

وضمن العين بصفته بطلا للدوري الاماراتي المشاركة في كأس العالم للاندية 2018 التي تستضيفها ابوظبي في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وكان العين يحتاج الى الفوز على النصر ليضمن نيل اللقب، وهو لم يجد صعوبة في تخطي ضيفه الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وافتتح بيرغ نجم المباراة التسجيل بعدما اكمل بنجاح تسديدة عمر عبد الرحمن التي صدها حارس مرمى النصر احمد شامبيه (34)، ثم اضاف المهاجم السويدي الثاني برأسية مستفيدا من عرضية البرازيلي كايو فرنانديز (44).

واكمل بيرغ الثلاثية برأسية ايضا اثر عرضية متقنة من رامي يسلم (61)، ليتصدر الدولي السويدي ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف عن الارجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة.

واضاف البديل احمد خليل الرابع (90).

واحفتل الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين مع اللاعبين بعد نهاية المباراة وهم يرتدون قمصان كتب عليها "الزعيم 13"، في اشارة الى التسمية التي تطلق على الفريق وعدد القابه الدوري.

وقال ماميتش "انا سعيد بتدريب ناد كبير مثل العين، هذه اول بطولة لي في الامارات واسعى لحصد المزيد"، مشيرا انه "سبق لي الفوز بخمسة القاب مع دينامو زغرب (الكرواتي) وهو شعور رائع وجميل ان تحرز بطولات".

وتابع "الموسم كان رائعا والعين كان في افضل مستوياته، وسأكون سعيدا اكثر لو نافس على لقبي الكأس البطولة الاسيوية".

ويلعب العين مع شباب الاهلي في نصف نهائي كأس الامارات، كما يواجه لخويا القطري في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا في 8 نيسان/ ابريل الحالي ذهابا و15 منه ايابا.

وفي المباراة الثانية، سقط الوحدة امام عجمان بهدفين للارجنتيني سيباستيان تيغالي (26) وسالم سلطان (36)، مقابل ثلاثة اهداف سجلها المالي موديبو مايغا (12 و58) والبرازيلي اديلسون ميلو (51).

وبقي الوحدة في المركز الثاني وله 43 نقطة، وتقدم عجمان للمركز السابع موقتا برصيد 26 نقطة، بانتظار مباراة الجزيرة والشارقة لاحقا.