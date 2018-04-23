الأرقام تشهد على نجاح تجربة المدرب أرسين فينغر مع أرسنال

أكدت تقارير بريطانية بأن الأرقام الفنية التي حققها المدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال في كافة الاستحقاقات الرسمية لشتى البطولات المحلية والقارية التي خاضها على مدار 22 عاماً منذ توليه إدارته الفنية، تشهد على نجاحه وبصمته الكبيرة الذين تركهما في تاريخ النادي اللندني ، بعدما اصبح في عهده منافساً قوياً لاقطاب العاصمة لندن وقطبي مدينتي مانشستر و ليفربول.

وبحسب أرقام صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن أرسنال خاض تحت أمرة ارسين فينغر 1228 مباراة رسمية حقق خلالها نسبة نجاح بلغت 57% بعدما قاده لتحقيق الانتصار في 704 مباريات والتعادل في 279 لقاء والهزيمة في 245 مواجهة ، فيما سجل خط هجوم الفريق 2285 هدفاً مقابل تلقي شباكه لـ 1219 هدفاً.

ويمتلك فينغر حصيلة كبيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي البطولة التي نال لقبها ثلاث مرات في أعوام 1998 و 2002 و 2004 مع إنجاز تاريخي للنادي والبطولة عندما توج باللقب دون خسارة في موسم (2004-2005) و هو الإنجاز الذي يشهد بكفاءة المدرب الفرنسي.

و خاض أرسنال 823 مباراة تحت إشراف فينغر في بطولة الدوري الممتاز، حقق خلالها نسبة فوز بلغت 57% بعدما فاز بـ 473 مواجهة وتعادل في 199 مباراة و خسر 151 لقاءً، فيما سجل في الفريق 1549 هدفاً ، بينما تلقت شباكه 801 هدف.

ونجح الفني الفرنسي في تجاوز نسبة الـ 50 % من الانتصارات في كافة المسابقات بإستثناء مسابقة دوري أبطال أوروبا التي كانت النقطة السوداء في مسيرته التدريبية مع أرسنال، حيث بلغت نسبة نجاحه 47% ، بعدما مني بإنتكاسات عديدة أمام بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ، خاصة خسارته لنهائي البطولة في عام 2006.

وتبقى كأس الاتحاد الإنكليزية، هي البطولة المفضلة لأرسين فينغر مع أرسنال بعدما نالها 7 مرات محققاً رقماً قياسياً برصيد 13 لقباً ، و خلال مباريات هذه البطولة التي بلغت 109 مباريات، نجح فينغر في تحقيق 73 انتصاراً و 22 تعادلاً و 14 خسارة ، مسجلاً 214 هدفاً ومتلقياً 88 هدفاً لتصل نسبة النجاح لديه إلى 67%.

ونجح ارسين فينغر في تحويل مواطنه المهاجم تيري هنري من لاعب فاشل مع نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي إلى هداف تاريخي لأرسنال في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 ، بعدما أحرز 228 هدفاً في مختلف المسابقات، ليأتي بعده الهولندي روبن فان بيرسي برصيد 132 هدفاً ثم الإنكليزي ثيو والكوت بـ 108 أهداف ثم الفرنسي اوليفيي جيرو بـ 105 أهداف، وبعده الهولندي دينيس بيركامب بـ 102 هدف، بعدما انقذه هو الآخر من غياهب إنتر ميلان في "الكالتشيو" الإيطالية.

وتكشف الارقام ان مسيرة فينغر مع أرسنال كانت على مرحلتين ، الأولى تمتد في الفترة من عام (1996- 1997) و لغاية موسم (2005-2006) والتي كانت إيجابية ومميزة بكل المقاييس بعدما نال خلالها الفريق 11 لقباً منها ثلاثة القاب في بطولة الدوري الممتاز .

وتمثلت المرحلة الثانية في خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا وحتى الآن، والتي اكتفى خلالها بستة ألقاب دون الفوز ببطولة الدوري الممتاز ، بينما بقيت دوري أبطال أوروبا حلما يراود فينغر و جماهير أرسنال، حيث صنفت هذه المرحلة بالسلبية ، ظل خلالها الفريق اللندني يقترب من المنصات لكنه يعجز عن صعودها، أما بسبب البداية الخاطئة أو النهاية التعيسة بدليل ان نسبة الفوز والنجاح في كلتا المرحلتين ظلت نفسها 57%.

وعلى مدار 22 عاماً واجه فينغر مع أرسنال 124 منافساً في مختلف المسابقات الرسمية، اكثرها كان جاره نادي تشيلسي بواقع 62 مواجهة على الصعيد المحلي، بينما يعتبر نادي بايرن ميونيخ الألماني اكثر الأندية التي واجهها فينغر بواقع 12 مباراة.

وحقق أرسنال مع فينغر أكبر عدد من الانتصارات على حساب إيفرتون بعدما فازعليه في 32 مباراة ، بينما كان اكبر عدد من الهزائم التي مني بها على يد مانشستر يونايتد وبلغت 29 خسارة.

وأخيراً، فإن مرمى ايفرتون كان الأكثر استقبالاً للأهداف من لاعبي أرسنال في عهد فينغر، والتي بلغت 103 أهداف، بينما اكبر عدد من الأهداف التي تلقتها شباكه قد جاءت بفعل ناديي تشيلسي وليفربول وبلغ 88 هدفاً.