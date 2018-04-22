بوكيتينو يفتح باب التساؤلات حول مستقبله مع توتنهام

فتح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باب التساؤلات حول مستقبله مع نادي توتنهام هوتسبر الانكليزي، في أعقاب الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في نصف نهائي كأس انكلترا في كرة القدم السبت.

وتمكن توتنهام السبت من التقدم بهدف للاعبه ديلي آلي، الا ان لاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تمكنوا من تسجيل هدفين عبر التشيلي أليكسيس سانشيز والاسباني أندير هيريرا، وبلغوا النهائي للمرة العشرين في تاريخ "الشياطين الحمر".

وكانت هذه الخسارة الثامنة تواليا لتوتنهام في نصف نهائي الكأس، ووضعت حدا لمسعاه لإحراز أول لقب في مختلف المسابقات منذ 2008.

وفي تصريحات بعد المباراة، ألمح بوكيتينو الى ان مستقبل الفريق قد يكون مع غيره، دون ان يقدم تفاصيل اضافية أو عن يكشف عزمه على الرحيل.

وقال الأرجنتيني "توتنهام يحتاج الى المزيد من الوقت، بالطبع معي أو مع مدرب آخر، الا انني اعتقد ان المهم هو ان نواصل، ان نركز على العمل وتطوير الفلسفة الرائعة لهذا الفريق".

وشدد على تركيز توتنهام في الفترة المتبقية، على حجز مكانه بين الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ويحتل النادي حاليا المركز الرابع برصيد 68 نقطة من 34 مباراة، بفارق خمس نقاط عن تشلسي الخامس الذي خاض العدد نفسه من المباريات (34 مباراة من أصل 38 لكامل الموسم).

واعتبر بوكيتينو ان فريقه وصل في الأعوام الماضية الى مراحل متقدمة في العديد من المسابقات التي شارك فيها، الا انه فشل دائما في تخطي العقبة الأخيرة، مشددا على ان "الأهم بالنسبة إلي حاليا هو إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل واللعب مجددا في دوري الأبطال" للموسم الثالث تواليا.

ويتولى بوكيتينو تدريب توتنهام منذ العام 2014.