سيتي يحتفل بخماسية في سوانسي وفوز ساحق لأرسنال

فوز ساحق لارسنال في أول مباراة بعد إعلان رحيل فينغر

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه باللقب امام جماهيره بفوز كاسح على ضيفه سوانسي سيتي بخماسية نظيفة، واستعاد ارسنال توازنه وحقق فوزا ساحقا على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 4-1 الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الاحد الماضي بعد الخسارة المفاجئة لمنافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-1، بعدما كان لاعبو المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا تغلبواعلى توتنهام هوتسبر 3-1 قبلها بـ24 ساعة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى اليوم الاحد للاحتفال وبافضل طريقة ممكنة بتتويجه باللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة.

وسجل خماسية سيتي الاسباني دافيد سيلفا (12) ورحيم سترلينغ (16) والبلجيكي كيفن دي بروين (54) والبرتغالي برناردو سيلفا (64) والبرازيلي غابريال جيزوس (88).

وأهدر جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ونزلت جماهير مانشستر سيتي الى ارضية الملعب في نهاية المباراة لتهنئة اللاعبين على الظفر باللقب.

وبات مانشستر سيتي على مشارف تحطيم ارقام قياسية عدة. فبتعزيزه موقعه في الصدارة برصيد 90 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، اصبح سيتي على بعد 5 نقاط من الرقم القياسي في اكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشلسي موسم 2004-2005.

كما ان مانشستر سيتي بات على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم القياسي للنادي اللندني في عدد الانتصارات في موسم واحد (30) والذي كان حققه الموسم الماضي، فضلا عن الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (103) والذي كان سجله تشلسي ايضا موسم 2009-2010.

وبخماسيته في مرمى سوانسي سيتي، رفع مانشستر سيتي غلته التهديفية الى 98 هدفا.

-عرض غير مقنع لارسنال-

وحقق ارسنال عرضا غير مقنع على جاره وست هام يونايتد، فعلى الرغم من النتيجة الكبيرة التي حققها، فان المدفعجية لم يقدموا عرضا جيدا.

وهي المباراة الاولى للفريق اللندني بعد اعلان مدربه الفرنسي ارسين فينغر الجمعة بالتنحي في نهاية الموسم عن منصبه بعد 22 عاما على رأس الادارة الفنية للفريق.

وحث فينغر الجماهير للوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على أعلى المستويات وخصوصا في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي تبقى الوحيدة امام النادي لانقاذ موسمه من خلال الظفر بلقبها وضمان المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل، اذ ان ترتيبه الحالي في الدوري (المركز السادس، وهو الأسوأ في مسيرة الفرنسي) لن يتيح له التأهل كأحد أفضل أربعة أندية انكليزية.

لكن الجماهير لم تلب رغبة الفرنسي وواصلت عزوفها عن الحضور المباريات البيتية للنادي بملعب الامارات حيث كانت هناك العديد من المقاعد الشاغرة، ولم يكن هناك سوى بعض الهتافات المتفرقة من قبيل "هناك واحد ارسين فينغر واحد فقط" مع رفع لافتات كتب عليها "شكرا فينغر".

وتنتظر ارسنال قمة ساخنة امام ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي قبل ان يحل ضيفا عليه في 3 ايار/مايو المقبل، وهو ما دفع مدربه فينغر الى اراحة بعض نجوم الفريق خصوصا الالماني مسعود اوزيل وحارس المرمى العملاق بيتر تشيك وجاك ويلشير.

وعانى ارسنال الامرين لتحقيق الفوز وهو انتظر حتى الدقائق الاخيرة لحسمه مستغلا اخطاء دفاعية كارثية للاعبي وست هام يونايتد.

وانتظر ارسنال الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه الاسباني ناتشو مونريال بتسديدة قوية بيسراه على الطائر اسكنها الزاوية اليمنى للحارس جو هارت.

وادرك وست هام يونايتد التعادل عبر الدولي النمسوي ماركو ارناتوفيتش بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الكولومبي دافيد اوسبينا (64).

ومنح الويلزي ارون رامسي الفوز لارسنال عندما استغل كرة عرضية للفرنسي الكسندر لاكازيت ابعدها المدافع فهيأها لنفسه في الجهة اليسرى ورفعها عرضية داخل المنطقة خدعت الحارس هارت وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة لمرماه (82).

ووجه ارسنال الضربة القاضية لجاره عبر لاكازيت من تسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة (85)، قبل ان يختم الاخير المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (89).

واصيب لاعب ارسنال المصري محمد النني قبل النهاية الشوط الاول، واضطر الى ترك الملعب على حمالة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل ستوك سيتي مع بيرنلي بهدف للسنغالي بابا اليون ندياي (11) مقابل هدف لاشلي بارنز (62).

أهداف مباراة سيتي وسوانسي:

أهداف مباراة أرسنال ووست هام: