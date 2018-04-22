مواجهة حاسمة بين الفيصلي والأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي

يستضيف الفيصلي الأردني الانصار اللبناني الاثنين على ستاد عمان الدولي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، في لقاء حاسم لانتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة.

ويتصدر الفيصلي برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الأنصار. كما تشهد المجموعة مباراة هامشية غدا بين الوحدة السوري وظفار العماني.

ويكفي الفيصلي التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين لضمان صدارة المجموعة وبلوغ الدور المقبل بفارق المواجهات المباشرة لكونه فاز على الأنصار على أرض الأخير بنتيجة 3-1.

أما الأنصار فيحتاج الى الفوز بثلاثية نظيفة أو أكثر للتعويض والتأهل.

وقال مدربه التشيكي فرانتيشيك ستراكا في مؤتمره الصحافي عشية المباراة ان الفريق جاء الى عمان "بشعار وحيد هو الفوز وتحقيق نتيجة للتاريخ"، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للنادي.

واعتبر ان الخسارة في الذهاب كانت بسبب "قلة الحظ وعدم التوفيق"، وكانت "مغايرة لأداء الفريق الذي أضاع العديد من الفرص السهلة".

وأعرب المدرب عن خيبة أمله من عدم تمكن أحد أبرز لاعبيه علاء البابا، من دخول الأردن. وبحسب مسؤولين في بعثة النادي اللبناني، منعت الجهات المعنية في المطار دخول البابا الى البلاد، من دون شرح الأسباب.

أما الفيصلي، فسيحظى بعودة لاعبيه الموقوفين دوليا وهم بهاء عبد الرحمن وابراهيم دلدوم وابراهيم الزواهرة وحارس المرمى معتز ياسين، الى تشكيلة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش.