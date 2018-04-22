GMT 20:22 2018 الأحد 22 أبريل GMT 20:24 2018 الأحد 22 أبريل  :آخر تحديث

مواجهة حاسمة بين الفيصلي والأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
undefined
الفيصلي والأنصار لحسم التأهل في كأس الاتحاد الآسيوي
القوة الجوية يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي
المالكية يفرض التعادل على القوة الجوية في كأس الاتحاد الآسيوي
لزوراء يهزم المنامة ويتساوى نقاطا مع العهد بكأس الاتحاد الآسيوي

يستضيف الفيصلي الأردني الانصار اللبناني الاثنين على ستاد عمان الدولي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، في لقاء حاسم لانتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة.

ويتصدر الفيصلي برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الأنصار. كما تشهد المجموعة مباراة هامشية غدا بين الوحدة السوري وظفار العماني.

ويكفي الفيصلي التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين لضمان صدارة المجموعة وبلوغ الدور المقبل بفارق المواجهات المباشرة لكونه فاز على الأنصار على أرض الأخير بنتيجة 3-1.

أما الأنصار فيحتاج الى الفوز بثلاثية نظيفة أو أكثر للتعويض والتأهل.

وقال مدربه التشيكي فرانتيشيك ستراكا في مؤتمره الصحافي عشية المباراة ان الفريق جاء الى عمان "بشعار وحيد هو الفوز وتحقيق نتيجة للتاريخ"، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للنادي.

واعتبر ان الخسارة في الذهاب كانت بسبب "قلة الحظ وعدم التوفيق"، وكانت "مغايرة لأداء الفريق الذي أضاع العديد من الفرص السهلة".

وأعرب المدرب عن خيبة أمله من عدم تمكن أحد أبرز لاعبيه علاء البابا، من دخول الأردن. وبحسب مسؤولين في بعثة النادي اللبناني، منعت الجهات المعنية في المطار دخول البابا الى البلاد، من دون شرح الأسباب.

أما الفيصلي، فسيحظى بعودة لاعبيه الموقوفين دوليا وهم بهاء عبد الرحمن وابراهيم دلدوم وابراهيم الزواهرة وحارس المرمى معتز ياسين، الى تشكيلة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في رياضة