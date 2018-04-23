GMT 15:35 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 14:33 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث
بعد إضافته اللقب جديد بفوز كبير على اشبيلية

برشلونة يعادل إنجاز ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس الملك

مراد حاج
مواضيع ذات صلة
undefined
مونديال روسيا يشهد اكبر حضور للاعبي برشلونة في تاريخ كأس العالم
نيمار يجبر إدارة برشلونة على رفع قيمة الشروط الجزائية إلى 1.7 مليار يورو
نيمار يشعر بالندم على رحيله عن برشلونة
يوفنتوس يتحضر لبرشلونة بهزيمة ثانية وإنتر ميلان ثانيا
يونايتد يحسم القمة مع تشلسي وأتلتيكو يواصل ضغطه على برشلونة

حقق نادي برشلونة انجازاً تاريخا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، لما فاز في اللقاء النهائي على فريق اشبيلية بخماسية نظيفة، مساء السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة مدريد.

وقد حقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه، كما أصبح أول ناد في القرن الحالي يسجل 4 ألقاب متتالية في مسابقة كأس الملك، منذ أن حقق أتلتيك بلباو اللقب في الفترة من 1930 وحتى 1993، وبعدما كان ريال مدريد قد نجح أيضا في نيل الكأس أربع مرات متتالية في الفترة من 1905 إلى 1908.

ولاحظت شبكة "سكاي سبورتس"، أن برشلونة أصبح أيضاً أول فريق يسجل 5 أهداف في المباراة النهائية، منذ أن حقق ريال مدريد اللقب على حساب كاستيا بسداسية عام 1980.

وكان أتلتيك بيلباو قد أحرز خماسية نظيفة أيضاً، في نهائي كأس الملك عام 1915، أمام إسبانيول، كما أن فريق برشلونة للموسم الجاري، تخطى أفضل نتيجة حققها النادي الكاتالوني في نهائي كأس الملك عندما فاز في عام 1922 بنتيجة (5-1)، على نادي ريال يونيون.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في رياضة