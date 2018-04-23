برشلونة يعادل إنجاز ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس الملك

حقق نادي برشلونة انجازاً تاريخا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، لما فاز في اللقاء النهائي على فريق اشبيلية بخماسية نظيفة، مساء السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة مدريد.

وقد حقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه، كما أصبح أول ناد في القرن الحالي يسجل 4 ألقاب متتالية في مسابقة كأس الملك، منذ أن حقق أتلتيك بلباو اللقب في الفترة من 1930 وحتى 1993، وبعدما كان ريال مدريد قد نجح أيضا في نيل الكأس أربع مرات متتالية في الفترة من 1905 إلى 1908.

ولاحظت شبكة "سكاي سبورتس"، أن برشلونة أصبح أيضاً أول فريق يسجل 5 أهداف في المباراة النهائية، منذ أن حقق ريال مدريد اللقب على حساب كاستيا بسداسية عام 1980.

وكان أتلتيك بيلباو قد أحرز خماسية نظيفة أيضاً، في نهائي كأس الملك عام 1915، أمام إسبانيول، كما أن فريق برشلونة للموسم الجاري، تخطى أفضل نتيجة حققها النادي الكاتالوني في نهائي كأس الملك عندما فاز في عام 1922 بنتيجة (5-1)، على نادي ريال يونيون.