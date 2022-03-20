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موسكو: اتهمت الهيئة الروسية الناظمة للاتصالات مجموعة غوغل الأميركية وخدمة الفيديو يوتيوب التابعة لها بارتكاب أنشطة "إرهابية"، في خطوة أولى نحو حجب محتمل للموقع كما حدث في الأسابيع الأخيرة مع تويتر وإنستغرام والعديد من وسائل الإعلام.

وقالت هيئة "روسكومنادزور" إن مستخدمي موقع يوتيوب "يبثون إعلانات تحمل دعوات لإغلاق خطوط السكك الحديد في روسيا وبيلاروسيا" حليفة موسكو التي انطلق منها الهجوم على شمال أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن "روسكومنادزور" أن "أنشطة إدارة يوتيوب لها طابع إرهابي وتهدد حياة وسلامة المواطنين الروس".

"موقف معادي"

واستنكرت الهيئة الناظمة الروسية "موقف غوغل المعادي بوضوح لروسيا"، وطالبت المجموعة الأميركية "بوقف بث الفيديوهات المعادية لروسيا في أسرع وقت".

حظرت روسيا مؤخرا الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستغرام وفيسبوك وتويتر ورفعت دعوى قضائية ضد مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك متهمة إياها بنشر "دعوات للقتل" ضد الروس.

تعد روسيا من أكثر الدول تقييدا لحرية الصحافة والتعبير، وقد تدهور الوضع أكثر في الأسابيع الأخيرة مع حجب معظم وسائل الإعلام المستقلة المتبقيّة بعد اندلاع الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.