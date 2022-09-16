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سان فرانسيسكو: أطلق تطبيق تيك توك الخميس خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي في وقت واحد، على غرار شبكة "بي ريل" للتواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للشبكة أنّ خاصية "(تيك توك ناو) تهدف إلى جعل المستخدم يتشارك مع الأشخاص الذين يهمّونه لحظاته الواقعية".

وأوضح أنّ المستخدم "سيتلقى دعوة يومية لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة لمشاركة ما يفعله في اللحظات الراهنة".

وتحقق شبكة "بي ريل" الاجتماعية الفرنسية التي أنشأها فرنسيان سنة 2020 نجاحاً كبيراً خصوصاً بين صفوف المراهقين والشباب بسبب إتاحتها التقاط صورة تظهر في الوقت نفسه المستخدم والمكان الذي يقف فيه، بالإضافة إلى إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بوجود مهلة دقيقتين أمامهم لفتح التطبيق والتقاط صورة، فضلاً عن إظهار الجانب الفعلي من حياة المستخدمين.

ونشأت فكرة "بي ريل" لتأتي كردّ على الفلترات والأدوات المحسّنة للصور الموجودة في تطبيقات من أمثال سنابتشات وانستغرام وتيك توك.

أما هذه التطبيقات، فاستلهمت من "بي ريل" وأطلقت ميزات مماثلة لفكرة التطبيق الفرسي، إذ أضافت انستغرام مثلاً خيار "dual" الذي يتيح للمستخدم "تسجيل المحتوى وإظهار التعليقات في الوقت نفسه".