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قبل عام، بدأت بيثان باتيست تتساءل عما إذا كان بإمكانها استخدام مدخراتها بشكل أفضل.

تقول الشابة البالغة من العمر 23 عامًا: "لطالما كنت قلقًة للغاية بشأن المناخ. لقد شاهدت الكثير من مستخدمي يوتيوب. وأعتقد أن أحدهم جعلني أقرر، نعم، يجب أن أفكر أين سأضع أموالي".

تعمل بيثان بدوام جزئي في متجر في جزيرة غيرنزي البريطانية، ولا تنجح في توفير الكثير لكن لديها 1000 جنيه إسترليني مدخرة ليوم صعب، وتود أن تتأكد أنها لن تستخدم في شيء يضر أكثر مما ينفع.

تقول: "لا أريد أن أمول الوقود الأحفوري أو عمليات التعدين الكبيرة".

نظرًا لأن الحاجة الملحة إلى مكافحة تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحًا، يشعر الكثير من الناس بنفس الشيء: يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم عن طريق تحريك أموالهم إحداث فرق.

ولكن كما وجدت بيثان، فإن الاستثمار المستدام يمكن أن يكون شاقًا. يقدم العديد من مزودي الاستثمار والادخار ادعاءات كبيرة حول مدى ملاءمة منتجاتهم للمناخ، لكن قد يكون من الصعب معرفة مدى التأثير الحقيقي المحتمل لأنشطتهم تلك.

تقول ليزا ستانلي، المؤسس المشارك لموقع Good with Money على الإنترنت، إن هناك الكثير من الخيارات، والتي توفر معلومات لجعل الاستثمار الأخلاقي أسهل.

"الخطوة الأولى هي إلقاء نظرة على البنك الذي تتعامل معه - هل أنت سعيد بسجله البيئي؟"

تقول السيدة ستانلي: "بشكل عام، أود أن أقول إن المنتجات في أغلب البنوك العادية لن تكون الأكثر صداقة للبيئة".

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وترى ستانلي أن بيثان يمكنها تحويل الـ 1000 جنيه إسترليني خاصتها إلى حساب توفير في بنك أخلاقي أو جمعية بناء، أو يمكنها البحث عن صندوق استثمار صديق للبيئة.

عادة ما تستبعد هذه الصناديق من استثماراتها قطاعات معينة يُنظر إليها على أنها إشكالية، مثل محطات الطاقة الضخمة والتبغ والتسلح.

ومع ذلك، ستتخذ بعض الصناديق نهجًا أكثر نشاطًا، مثل الضغط من أجل المزيد من الاستراتيجيات الصديقة للمناخ، أو الاستثمار في الأعمال التجارية التي لها تأثير إيجابي على الكوكب.

الاستثمار الأخضر: من أين نبدأ؟

إذا كنت تتمسك بالنقود، ففكر في وضع أموالك مع بنك أو مزود استثمار يركز على القضايا البيئية.

استفد من بدلات الادخار المعفاة من الضرائب مثل حسابات التوفير الفردية، ولكن تذكر أن تحتفظ بأموال نقدية يمكنك الوصول إليها بسهولة وقت الحاجة.

ابحث عن صندوق استثماري "صديق للمناخ" يتوافق مع أولوياتك، وادعم الخيارات المستدامة أو الأخلاقية على منصات الإنترنت.

ضع في اعتبارك صندوقًا يختار الأسهم التي تعزز إزالة الكربون، مثل الطاقة المتجددة، أو صندوق يعمل من أجل التغيير داخل الصناعات الملوثة. يُعرف هذا باسم الاستثمار "المؤثر".

إذا كنت ترغب في اختيار الأسهم الخاصة بك، فاحذر من "النصائح الساخنة" على وسائل التواصل الاجتماعي. تحمل الأسهم المستدامة مخاطر مثل أي استثمار آخر.

تحقق من مكان استثمار معاشك التقاعدي.

إذا كان لديك مبالغ أكبر للاستثمار، ففكر في تعيين مستشار مالي مستقل.

المصدر موقع Good With Money

لقد كان هناك ازدهار في الاستثمار المستدام في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الوعي بالقضايا البيئية.

وتضيف ستانلي أنه نظرًا لأن الحكومات قد تعهدت بالتزامات تجاه معالجة تغير المناخ، فقد بدأ الاستثمار في الشركات التي تقع على الجانب الصحيح من هذا التحول يكون له معنى مالي أيضًا.

لكن ليس من الواضح دائمًا ما الذي يجب اعتباره استثمارًا صديقًا للبيئة.

فإذا اختارت بيثان صندوقًا يتجنب ببساطة الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، فقد تجد، مع مزيد من البحث، أنه لا يزال يستثمر في مصافي البترول أو غيرها من الأعمال ذات الصلة الوثيقة.

لذا، فهي غير متأكدة من أن صندوقًا كهذا سيذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. وتقول: "أفضل كثيرًا معرفة أن الأموال تذهب لقضية إنسانية، بدلاً من مجرد تجنب الأشياء السيئة".

قد يكون الخيار الآخر لـ بيثان هو اختيار صندوق يعد بالتعامل بشكل إيجابي مع الشركات، بدلاً من مجرد تجنب القطاعات شديدة التلوث.

Getty Images يعد الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية من أبرز المجالات الصديقة للبيئة

وهذا يعني أن مدير الصندوق سوف يدعو إلى التغيير، ويدعم الحركات المؤيدة للمناخ في اجتماعات المساهمين، كما توضح السيدة ستانلي.

تساعد الأساليب الأكثر نشاطًا في تجنب بعض المخاطر، التي يمكن أن يقع فيها الاستثمار المستدام. في السنوات الأخيرة، كان هناك ازدهار في صناديق الاستثمار الكبيرة المسماة ESG - صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات - ما يعكس مجموعة واسعة حقًا من الاعتبارات الأخلاقية، من حقوق العمال إلى كيفية إدارة الشركة بشكل جيد.

تدفقت استثمارات ضخمة إلى هذا الصناديق، فقد زاد الاهتمام بالاستثمار المسؤول، لكن تأثيرها المناخي في بعض الأحيان ليس بالجودة التي قد يوحي بها التسويق.

نظر تقرير صادر عن InfluenceMap، وهي مؤسسة فكرية، في صناديق الاستثمار التي تستخدم العلامات التجارية المؤيدة للمناخ.

وجد تقرير مركز الأبحاث أن أقل من نصف الصناديق لديها استثمارات إجمالية، تتماشى مع أهداف تغير المناخ المتفق عليها عالميًا.

وترك أحد مديري الصناديق البارزين - وهو "طارق فانسي" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلاك روك للاستثمار المستدام - وظيفته في حالة إحباط. وقد ندد بالاستثمار في صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة معتبرا ذلك "استدامة الثرثرة"، بحجة أنه يضر أكثر مما ينفع لأن الناس يعتقدون أنهم يكافحون تغير المناخ في حين أنهم لا يفعلون ذلك.

في النهاية على الرغم من ذلك سيتعين حل هذه المشكلات، كما يقول بن كالديكوت، الأستاذ المساعد في التمويل المستدام بجامعة أكسفورد، لأن تحويل التدفقات المالية هو جزء أساسي من عملية إزالة الكربون.

ويقول: "لا يوجد حل لا يشمل تغير القطاع المالي بسرعة. لا يوجد انتقال بدونه".

ويضيف: "إذا أردنا معالجة تغير المناخ، فنحن نريد من شركات الوقود الأحفوري أن تدفع معدلات فائدة أعلى بكثير، لكي يصعب عليهم جمع الأموال".

ويقول البروفيسور كالديكوت: "قد يكون الأمر كذلك، فنحن نريد أن تتمكن الشركات الملتزمة بالتغيير من الوصول إلى رأس مال أرخص".

"ما لا نريده هو أن تذهب الأموال إلى الشركات التي تعد بالتغيير ولكنها لا تقدمه. هذه أسوأ نتيجة ممكنة".

ويضيف أن توحيد القواعد والتعاريف وتحسين اللوائح سيساعد على جعل الاستثمار الأخضر أكثر فعالية. لكن هذا لا يعني أن جهود الأفراد الآن لن تحدث فرقًا.

إذا قررت مغادرة البنك الذي تتعامل معه، فبدلاً من الرحيل بهدوء أخبرهم بالسبب، كما يقترح. من المهم أيضًا إعادة النظر في وجهة مبلغ المعاش التقاعدي الخاص بك.

وجدت الأبحاث التي أجريت نيابة عن مؤسسة Make My Money Matter أن إعادة توجيه ثروة معاشك التقاعدي يمكن أن يكون لها تأثير 21 مرة على انبعاثاتك من الكربون، أكثر من أن تصبح نباتيًا أو تتخلى عن الطيران، كما يقول مدير الحملة، ديفيد هايمان.

ويقول: "يمكن أن يكون لصوتك تأثير قوي للغاية". ويضيف أن بعض الأشخاص ينقلون ثرواتهم التقاعدية، ولكن من المفيد أيضًا الضغط على مزود المعاش التقاعدي الحالي للتغيير.

"يجب أن ينظر الناس إلى المال، ليس كاستثمار ثابت جبان في قبو بنك سويسري، بل كقوة عظمى خفية لبناء عالم أفضل".