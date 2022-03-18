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واشنطن: وجه مدير برنامج الأغذية العالمي الجمعة نداء ملحا الى الدول المتطورة لكي لا "تهمل" الدول التي هي أيضا بحاجة الى مساعدة، الى جانب أوكرانيا.

وقال ديفيد بيسلي خلال مكالمة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خصصت لبحث وضع الدول المتضررة من النزاعات، "أحاول توعية الأوروبيين والولايات المتحدة".

وأضاف "فيما تركزون على أوكرانيا، من فضلكم لا تهملوا منطقة الساحل او سوريا والاردن ولبنان. إذا قمتم بذلك فان التداعيات ستكون كارثية، أكثر من كارثية".

وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي، وهي وكالة تابعة للامم المتحدة مقرها روما، من مخاطر تتجاوز تفاقم المجاعة في العالم قائلا "قد تحصل هجرة جماعية او زعزعة استقرار" في العالم.

وذكر بانه بدون الأمن الغذائي، يكون السلام مجرد وهم.

وشدد على الخيار الرهيب الذي يواجهه برنامج الأغذية العالمي اليوم.

وقال "آخر شيء أرغب في القيام به هو أخذ بذور لم تنتج في أوكرانيا واعطائها لاوكرانيا".

وأضاف "هل هو عادل ان نأخذ الطعام من أمام الأطفال الإثيوبيين ونعطيه للأطفال الأوكرانيين؟ لا".

وتابع، "لا يمكننا أن نضع أنفسنا في هذا الوضع" مشيرا الى ان برنامج الأغذية العالمي كان يفعل كل شيء لشراء أكبر قدر ممكن من القمح من أوكرانيا عندما كان متوافرا.

لكن المنظمة تواجه مشاكل ملموسة مثل إيجاد سائقين لنقله لأنهم على الجبهة. حتى المزارعون وهم أيضا مقاتلون د لا يتمكنون من زراعة أرضهم في الربيع.

أخيرا، أوصى المانحين ومصارف التنمية بان يعتمدوا مقاربة واقعية أكثر عبر تمويل مشاريع قصيرة الى متوسطة المدى مثل تمويل وجبات مدرسية، ما يترك أثرا مباشرا على السكان.

من جهتها، أكدت كريستالينا جورجييفا أن الصندوق يوجه أيضا مساعدته الى الدول الهشة والتي تشهد حروبا مؤكدة على العلاقة المباشرة "بين استقرار الاقتصاد الكلي والسلام".