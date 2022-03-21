قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: قال الكرملين الإثنين إن فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، سيكون له تأثير مباشر على الجميع.

وفي وقت يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة المزيد من العقوبات على موسكو، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن الحظر على النفط "قرار سيضر الجميع".

وأوضح "هذا الحظر سيكون له تأثير خطير جداً على سوق النفط العالمية وبالتالي على سوق الطاقة في أوروبا. لكن الأميركيين لن يخسروا شيئاً، إنه أمر واضح، سيشعرون بأن وضعهم أفضل بكثير من الأوروبيين".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي الاثنين لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو.

وتبنى الاتحاد الأوروبي حزماً عدة من العقوبات ضد موسكو منذ الهجوم على أوكرانيا استهدفت على نطاق واسع شركات ومصارف ومسؤولين وأوليغارشيين كما حظّر تصدير البضائع إلى روسيا.

إلا أن العقوبات لم تطل حتى الآن الواردات الأوروبية من الغاز أو النفط الروسي بسبب كلفتها بالنسبة إلى الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر النفط الروسية.