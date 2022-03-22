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باريس: استقبل إيمانويل ماكرون بعد ظهر الاثنين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس للاتفاق على "حلول فعالة" لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، قبل القمة الاوروبية التي ستخصص جزئيًا لهذه المسألة.

قال الرئيس الفرنسي لدى استقباله سانشيز في قصر الاليزيه إن الأمر يتعلق بـ "تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا".

حماية الأسر والشركات

وأضاف للصحافيين أن الأولوية هي "التحضير لحماية الاسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط" مع الحفاظ على "أمن طاقتنا للشتاء المقبل".

تحتل هذه المسألة الملحة مكانة بارزة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستُعقد أيضًا قمتا حلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين "لاتباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول" بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين "مشتركة" للغاز.

مؤتمر

بعد زيارة المسؤول الإسباني من المقرر أن يشارك إيمانويل ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو حول أوكرانيا مع جو بايدن والبريطاني بوريس جونسون والألماني أولاف شولتس وماريو دراغي. ويستقبل بعدها ساولي نينيستو رئيس فنلندا الدولة المتاخمة لروسيا. وعارضت ألمانيا حظرا فوريا على المحروقات الروسية التي تعتمد عليها بشكل كبير.