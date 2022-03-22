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باريس: أعلنت مجموعة توتال إينرجي الفرنسية الثلاثاء أنها قررت وقف كل مشترياتها من النفط أو المنتجات النفطية الروسية "في موعد أقصاه نهاية العام 2022".

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها بصدد اتخاذ "إجراءات إضافية" في مواجهة "تفاقم النزاع" في أوكرانيا.

وستبحث المجموعة الفرنسية عن إمدادات بديلة، خصوصا عبر واردات بولندا، لمصفاة لونا الواقعة في شرق ألمانيا.

واجهت المجموعة التي تعمل في روسيا منذ ثلاثة عقود انتقادات في وقت سابق لعدم انسحابها من روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا قبل شهر.

وقال المرشح البيئي للانتخابات الرئاسية الفرنسية يانيك جادو إن الشركة "متواطئة" في "جرائم الحرب".

وردّت الشركة الثلاثاء أنها "اتهامات خطيرة لا أساس لها".

وفي كانون الثاني/يناير، قالت توتال إنرجي وشريكتها الأميركية شيفرون إنهما ستنسحبان من بورما بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري العام الماضي.