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بروكسل: اقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس خطة طوارئ للامن الغذائي، بالتوافق مع مجموعة السبع، بهدف التعامل مع خطر "مجاعة" محتملة في دول عدة على خلفية الحرب في اوكرانيا.

ودعا ماكرون اثر قمتين لمجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي، موسكو الى التحلي "بالمسؤولية" على هذا الصعيد، محذرا من خطر "مجاعة" قد تتسبب بها الحرب في الاشهر ال12 الى ال18 المقبلة جراء نقص في مخزون دول عدة من الحبوب.