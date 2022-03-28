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لاهاي:

أعلنت شركة هاينكن الهولندية لانتاج الجعة الاثنين أنها ستنسحب من روسيا حيث توظف 1800 شخص، بسبب الحرب المستمرة و"المتصاعدة" في أوكرانيا.

قال بيان صادر عن الشركة وهي ثاني أكبر مصنع للجعة في العالم إن نشاط هاينكن في روسيا "لم يعد قابلا للاستمرار في الظروف الحالية". واضاف "لذلك قررنا الانسحاب من السوق الروسية".

وتابع البيان "سنقوم بنقل ملكية المصنع بشكل منظم مع الامتثال الكامل للقوانين الدولية والمحلية". وكانت الشركة أعلنت في التاسع من آذار/مارس وقف البيرة وبيعها في روسيا.

نقل الملكية

أكدت الشركة المصنعة للبيرة أنها لن تجني أرباحا من نقل الملكية وتتوقع أن الصفقة ستكلفها 400 مليون يورو بسبب خسارة قيمة أصولها و"رسوم استثنائية" أخرى.

وقال البيان "ما زلنا نأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة على المدى القصير".

وأكدت المجموعة انها ستدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 1800 في روسيا حتى نهاية عام 2022.

تأسست شركة هاينكن في أمستردام في القرن التاسع عشر وتنتج وتبيع أكثر من 300 صنف من البيرة وعصير التفاح منها Heineken وStrongbow وAmstel وتوظف أكثر من 85 الف شخص حول العالم.

أعلنت مئات الشركات والمجموعات الدولية في الأسابيع الأخيرة، بعضها تحت الضغط، تعليق أنشطتها في روسيا أو انسحابها التدريجي من هذا البلد بسبب غزو أوكرانيا.

والأسبوع الماضي دعا الرئيس زيلينسكي في رسالة إلى البرلمان الفرنسي، الشركات الفرنسية الناشطة في روسيا إلى التوقف عن دعم "آلة الحرب" الروسية ومغادرة هذا البلد، لاسيما مجموعات رينو وأوشان ولوروا ميرلان.

أعلنت أوشان التي توظف 30 ألف شخص في روسيا أنها ستواصل أنشطتها في البلاد، مشيرة إلى الحاجة لدعم القوة الشرائية للروس.