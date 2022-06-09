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موسكو: أفادت هيئة الإحصاء الروسية الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع الى 17,1 بالمئة في أيار/مايو بعد وصوله الى أعلى مستوياته منذ عقدين في نيسان/ابريل حيث سجل 17,8 بالمئة في نيسان/أبريل.

وقالت "روسستات" إن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يعد مصدر قلق كبير للمواطنين الروس من أصحاب الدخل المنخفض، ارتفع إلى 21,5 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 20,5 بالمئة في نيسان/ابريل.

وأظهرت البيانات أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 61,4 بالمئة والمعكرونة بنسبة 29,2 بالمئة والفواكه والخضروات بنسبة 26,3 بالمئة.

عقوبات

ومنذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات الدولية شملت حظر الصادرات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي إن التضخم السنوي قد يصل إلى 23 بالمئة هذا العام قبل أن يتباطأ العام المقبل ويعود إلى نسبة أربعة بالمئة المستهدفة في 2024.

وقال بوتين الشهر الماضي إن التضخم لن يتجاوز 15 بالمئة في العام بأكمله.

وقوّض ارتفاع الأسعار القوة الشرائية للروس الذين لا يملكون مدخرات كافية.

كما تراجعت وفق الوكالة الإحصائية مبيعات التجزئة الى 9,7 بالمئة في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

وفي أواخر أيار/مايو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بعد اجتماع طارئ حيث سعت السلطات لكبح ارتفاع قيمة الروبل.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة اجتماعا لتحديد سعر الفائدة.