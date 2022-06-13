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لندن: انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا الإثنين إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

وتراجعت أشهر عملة رقمية حوالى 10 % قرابة الساعة 08,20 ت غ إلى 24,692 دولارا، وهو انخفاض بنسبة 65 % مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها البيتكوين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وأدنى مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2020.