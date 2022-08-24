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إيلاف من الرباط: أعلن "طيران ناس" توقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال أفريقيا ووسط آسيا، لتسهيل حركة الزوار من السائحين والحجاج والمعتمرين إلى المملكة، من بينها رحلات إلى الدارالبيضاء المغربية.

وستبدأ شركة "طيران ناس"، وهي شركة طيران سعودية خاصة، خلال نوفمبر المقبل تشغيل 10 رحلات أسبوعية جديدة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى الخصوص إلى كل من الدار البيضاء في المملكة المغربية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا ، ومرسيليا في جنوب فرنسا بمعدل رحلتين أسبوعيا ، وألماتي المركز التجاري والثقافي في كازاخستان، والعاصمة القديمة للدولة الواقعة في وسط آسيا بواقع رحلتين أسبوعيا.

و"طيران ناس" تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتعتبر أول شركة طيران إقتصادي في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، وتقدم الشركة خدماتها إلى وجهات داخلية في السعودية ووجهات دولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل"طيران ناس" بندر المهنا أن إبرام هذه الاتفاقية ينسجم مع إستراتيجية النمو والتوسع ل"طيران ناس" التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، معبرا عن اعتزازه بهذه الشراكة مع برنامج الربط الجوي التي تستهدف تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط أن هذه الشراكة ستسهم في تسهيل حركة ضيوف المملكة من السائحين المعتمرين من الدار البيضاء ومرسيليا وألماتي، مضيفا أن هذه الشراكة تعمل على توسيع نطاق الربط الجوي للمملكة كعامل رئيسي لتمكين الأهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

يذكر أن برنامج الربط الجوي أطلق في وقت سابق هذا العام بهدف دعم وتحفيز شركات الطيران على تأسيس مسارات جوية محلية ودولية، وزيادة الرحلات إلى الوجهات القائمة والمستهدفة، بما يسهم في تنمية السياحة في المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.