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فرانكفورت: أوقفت روسيا من جديد الأربعاء إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بحسب ما أفادت شبكة "إنتسوغ" الأوروبية لنقل الغاز.

وكانت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام والناتج عن أشغال في محطة ضغط في روسيا لخط الأنابيب الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا من حيث يتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.