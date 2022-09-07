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نيويورك: ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء كلمة في بورصة نيويورك للترويج لأهمية بلاده للاستثمارات الأجنبية حتى لو بدا أن النزاع مع روسيا لن ينتهي قريبا.

وقال في خطاب سجل مسبقا تم بثه على الشاشة العملاقة لبورصة نيويورك "نعيد بناء اقتصادنا". وأضاف "نقدم لكم ولمؤسساتكم فرصة العمل معا لمصلحتنا جميعا".

انخفض اجمالي الناتج الداخلي في اوكرانيا بنسبة 15,1% في الربع الأول من العام على أساس سنوي ثم ب40% في الربع الثاني، وفقًا للبنك المركزي الأوكراني.

تندرج مداخلة زيلينسكي قبل ثوانٍ من انطلاق جلسة التداول الثلاثاء في إطار حملة ترويج اطلق عليها اسم "مزايا أوكرانيا" وتهدف إلى جذب الشركات الأجنبية إلى البلاد.

وأكد زيلينسكي أن "أوكرانيا قصة انتصار مقبل" وهي "فرصة لكم للاستثمار اليوم في مشاريع بمئات مليارات الدولارات لتقاسم النصر معنا".

كان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اعتبر مطلع تموز/يوليو أن عملية إعمار اوكرانيا ستكلف حوالى 750 مليار دولار.

قبل الغزو الروسي بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة الأميركية في أوكرانيا 532 مليون دولار فقط في عام 2021 رغم ارتفاعها بنسبة 32% على أساس سنوي، بحسب الإدارة الأميركية.