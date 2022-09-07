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بكين: سجل نمو الصادرات الصينية تباطؤا كبيرا في آب/أغسطس الماضي، كما أعلنت سلطات الجمارك الصينية الأربعاء، مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي بسبب الإغلاق الصارم للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في آب/أغسطس بنسبة 7,1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 بالمئة في تموز/يوليو.

وارتفعت الواردات بنسبة 0,3 بالمئة فقط في آب/أغسطس، مقابل 2,3 بالمئة في تموز/يوليو.