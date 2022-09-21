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برلين: أعلنت الدولة الألمانية الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق لتأميم مجموعة "يونيبر" النفطية التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنّب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.

والأربعاء جاء في بيان لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن "الحكومة ستستعيد 99 بالمئة من يونيبر".

وفي معرض تبريرها الخطوة ذكّرت برلين بأن "يونيبر هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية".

تمدّ المجموعة التي تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مئات المدن والبلدات بالمادة، إي ما يعادل 40 بالمئة من إمدادات الغاز في البلاد، وفق وزير الاقتصاد.

خطة التأميم

وخطة التأميم التي جرى البحث فيها على مدى أسابيع عدة "أصبحت ضرورة" لأن الأوضاع "تفاقمت بشكل كبير" مع إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بألمانيا في مطلع أيلول/سبتمبر، وفق ما أوضح وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء.

وتأتي زيادة الدولة حصّتها لتحل محل خطة مساعدة أعلنت في تموز/يوليو الماضي كانت تلحظ استحواذ برلين على 30 بالمئة من أسهم المجموعة ومقرها دوسلدورف.

وبالإجمال تقدّر تكلفة التدابير التي تم إعلانها اعتبارا من الصيف لمساعدة "يونيبر" على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وقفا لحسابات أجرتها وكالة فرانس برس.

وفي التفاصيل، ستشتري المانيا مجمل أسهم يونيبر المملوكة من "فورتوم" الفنلندية، أكبر مساهمي المجموعة، بواقع 1,70 يورو للسهم، مقابل مبلغ قدره 500 مليون يورو.

وستعمد برلين إلى زيادة رأسمال المجموعة بثمانية مليارات يورو، وفق الحكومة.

ويلحظ الاتفاق سداد الدولة الألمانية قرضا بثمانية مليارات يورو قدمته "فورتوم" إلى "يونيبر".