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هل تحاول فتح حساب بنكي في الإمارات؟ هل سئِمت من الإجراءات الروتينية المعقدة بينما لا تجد متسعًا من الوقت؟ هناك دائمًا خيار آخر! يمكنك فتح حسابك البنكي عبر الإنترنت في دقائق معدودة.

لست بحاجة الآن لأن تخطو خطوة واحدة صوب البنك لأن كل ما تريده أصبح متاحًا في الواقع الافتراضي. سهلت تطبيقات الجوال البنكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خطوة فتح الحساب. وفي مرحلة لاحقة، ستكتشف أن سرعة التنفيذ وبساطة الاستخدام ستُعينك على إنجاز كافة شؤونك المالية في لمح البصر.

ربما تتساءل إذًا عن أنواع الحسابات البنكية المتاحة. في الإمارات، هناك عدد لا حصر له من الخيارات المتنوعة التي يمكنك الاختيار من بينها، مثل فتح حساب بنكي شخصي أو حساب توفير. أما إذا انتقلنا للحديث عن القروض والحصول على الموافقات ذات الصلة، فإن الإجراءات المعتادة طويلة للغاية وغير مريحة إذا اتبعت المسار التقليدي.

لحسن الحظ، لا يحتاج الأمر سوى نقرة واحدة عند فتح الحساب البنكي عبر الجوال، وهو الخيار المفضل لأكثر من 90% من سكان الإمارات.

فيما يلي البنوك التي تسمح بفتح حساب فوري عبر الإنترنت في الإمارات:

بنك أبوظبي الأول

يعتبر بنك أبوظبي الأول واحد من البنوك الأكثر خبرة ودراية بالتقنيات المصرفية الحديثة في الإمارات، وهو ما انعكس في تقديم تطبيق للخدمات البنكية عبر الجوال يتسم بسهولة الاستخدام. يسمح التطبيق بفتح حساب بنكي فوري ولا يحتاج الأمر سوى تقديم بطاقة هويتك الإماراتية واجتياز بعض خطوات التحقق البسيطة. وبالإضافة إلى الميزات التقليدية للخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، يمكنك أيضًا الوصول إلى العديد من الامتيازات والعروض في أفضل متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ووجهات السفر.

HSBC

يهدف بنك HSBC العالمي إلى تلبية احتياجات عملائه في عالم سريع الخطى، ولكن بطريقة مختلفة. يقدم البنك خدمات مصرفية عبر الجوال تتسم بالسلاسة إلى أقصى حد ممكن. ولا تقتصر ميزات التطبيق على إدارة جميع حساباتك أثناء التنقل، بل يمكنك أيضًا فتح حسابات جديدة بالعديد من العملات الرئيسية. يوفر التطبيق أيضًا مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار وإدارة الثروات والتأمين التي يمكنك الحصول عليها بضغطة زر.

بنك دبي التجاري

يعتبر بنك دبي التجاري أيضًا من بين المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة. يتيح تطبيق البنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان في أي وقت ومن أي مكان، كما يتضمن خاصية إرسال الإشعارات البنكية الذكية، الوصول إلى عروض الكاش باك والعديد من المكافآت الأخرى.

بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من بنك الإمارات دبي الوطني تحويل الأموال وجدولة معاملاتك بسرعة فائقة. وتقدم خاصية "سمارت باس" المبتكرة طبقة أمان إضافية للخدمات المصرفية لتأمين معاملاتك البنكية الرقمية داخل الإمارات، والتي حلت محل رموز المصادقة التقليدية عبر الرسائل القصيرة.

هناك أيضًا العديد من الميزات التي يمكنك الاستمتاع بها عند استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الجوال، نذكر منها ما يلي:

التحقق من سجل المعاملات والرصيد. إجراء مدفوعات فورية للحسابات المحلية داخل الإمارات وكذلك الحسابات الدولية لدى البنوك الشريكة.

دفع فواتير المرافق مثل المياه والكهرباء والهاتف والعديد غيرها بمنتهى السهولة. تعيين تذكيرات وتكرار المدفوعات في مواعيد دورية.

سداد فواتير بطاقة الائتمان لتجنب الدفع المتأخر. هناك أيضًا تسهيلات للتقدم للحصول على قرض أو رهن عقاري.

استلام تنبيهات في حالة الاشتباه بوجود عمليات احتيال، ما يوفر الحماية وراحة البال التي تحتاجها.

توفير خدمات أثناء السفر، ما يسهل الوصول إلى أموالك في حالات الطوارئ.

البدء!

نأمل أن تكون هذه المقالة قد زودتك بالمعلومات الضرورية عن البنك الذي يمكنك أن تفتح حسابك المصرفي معه بشكل فوري في الإمارات. لا تتردد في فتح حسابك الشخصي للاستمتاع بالعديد من الخدمات المميزة والعروض الرائعة.