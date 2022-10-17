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بكين: أعلنت الصين الاثنين تأجيل نشر بيانات النمو للفصل الثالث من العام إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية التي كانت متوقعة هذا الأسبوع، بينما يعقد قادتها اجتماعاً سيمدد ولاية الرئيس شي جينبينغ لفترة تاريخية ثالثة.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن نشر البيانات الاقتصادية سيتم "تأجيله"، من دون أن يقدّم مبرراً للقرار أو موعداً جديداً للإعلان عن الأرقام.

وكان من المتوقع أن تعلن الصين الثلاثاء عن بيانات للنمو الفصلي تعد من الأضعف التي تسجّلها منذ العام 2020، في وقت سددت قيود كوفيد وأزمة قطاع العقارات ضربة لاقتصادها.

ويأتي التأجيل فيما يعقد الحزب الشيوعي الحاكم مؤتمره العشرين الذي يتوقع أن يؤيّد مسعى شي للبقاء على الرأس السلطة لولاية جديدة.

وتوقّع العديد من المحللين أن تواجه ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات في تحقيق هدفها للنمو هذا العام البالغ حوالى 5,5 في المئة. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى 3,2 في المئة للعام 2022 و4,4 في المئة للعام 2023.

بدروها، أعلنت سلطات الجمارك تأجيل نشر بيانات أيلول/سبتمبر التجارية الأسبوع الماضي من دون تقديم تفسير للقرار.