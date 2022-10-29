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واشنطن: بات التضخّم وغلاء الأسعار الشغل الشاغل للناخبين الأميركيين، متقدّماً على الإجهاض والسلاح وتغيّر المناخ.

ويتزايد القلق بهذا الشأن، في الوقت الذي وصل فيه التضخّم إلى 8,2 في المئة في أيلول/سبتمبر على مستوى سنوي. وقبل عشرة أيام على انتخابات التجديد النصفي، يحظى هذا الموضوع بالأولوية بالنسبة لحوالى نصف الأميركيين (46 في المئة) مقابل حوالى الثلث (37 في المئة) قبل شهر، وفقاً لمسح أجراه معهد الاستطلاع في جامعة مونماوث في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول مدير المعهد باتريك موراي "قد يُترجم (ذلك) بحماسة أكبر لدى الجمهوريين وبحماسة أقل لدى الديموقراطيين".

ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمأكولات في المطاعم والمتاجر بنسبة 11,2 في المئة منذ أيلول/سبتمبر 2021.

حتى أنّ خبز الكيك بات أغلى بكثير ممّا كان عليه قبل عام، فقد زاد سعر البيض (+30,5 في المئة)، وكذلك الزبدة (+44 في المئة) والدقيق (+24,2 في المئة).

الديك الرومي

وسيكون الديك الرومي الشهير في عيد الشكر، وهو احتفال عائلي تقليدي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر كلفة هذا العام، حسبما يؤكد الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغن ديفيد أورتيغا.

ويقول أورتيغا "في المتوسط في الولايات المتحدة، يُنفق المستهلكون حوالى 10 في المئة من دخلهم المُتاح على الغذاء. وتنفق 20 في المئة من الأُسر الأكثر فقراً ربع أو حتى أكثر من ربع دخلها على الغذاء".

ويضيف "هذه زيادات يشعر بها الناس كلّ يوم"، ممّا "يضع قضية الغلاء في مقدّمة أولويات المستهلكين" عشية الانتخابات.

غالباً ما تكون السيارة ضرورية في الولايات المتحدة. لكن بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة التي شهدت ارتفاعاً، وأسعار الوقود التي زادت أيضاً، باتت الميزانية المرتبطة بالسيارات أكبر منذ بداية الوباء.

وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 37,3 في المئة في العام 2021، كما تُواصل الارتفاع (+7,2 في المئة بين أيلول/سبتمبر 2021 وأيلول/سبتمبر 2022). أمّا أسعار الوقود، فقد ارتفعت بنسبة 18,8 في المئة عمّا كانت عليه قبل عام.

يشير المحلّل فاروخ لانغدانا أستاذ المال والاقتصاد في كلية روتجرز للأعمال، إلى أنه يمكن للتضخّم أن يلعب دوراً رئيسياً في الانتخابات.

ويقول "إذا كان عمرك أقل من أربعين عاماً، أو حتى خمسين عاماً، فإنّك لم تشهد تضخّماً من قبل في أميركا".

بالتالي، ستشهد الانتخابات طرح "مسألة الإجهاض من قبل الديموقراطيين في مقابل مسألة التضخّم من قبل الجمهوريين"، حسبما يضيف لانغدانا.

سعر النفط

ومن هذا المنطلق، يأسف لانغدانا لما اعتبره خطأً في التواصل من قبل معسكر جو بايدن، معتبراً أنّ الموضوع الرئيسي هو "سعر النفط"، بينما "يودّ الديموقراطيون إعادته إلى الإجهاض".

الطيران أيضاً غير محصّن أمام التضخّم، ذلك أنّه في الوقت الذي استؤنفت فيه حركة السفر، ارتفعت أسعار بطاقات الطيران بنسبة 42,9 في المئة في أيلول/سبتمبر على مستوى سنوي.

ارتفعت كلفة السكن في أيلول/سبتمبر بنسبة 6,7 في المئة أكثر من الفترة ذاتها من العام الماضي. وتتعلّق الزيادة بالإيجارات والتكاليف المرتبطة بالعقار.

وفي هذا السياق، يقول سام ستوفال المسؤول عن استراتيجية الاستثمار في إدارة "سي اف ار آي" (CFRA)، إنّ أسعار العقارات بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في حزيران/يونيو، بعد "تسجيل مكاسب كبيرة خلال العامين الماضيين".

ويضيف أنه بالنسبة لأولئك الذين لم تتسن لهم الفرصة للشراء باتوا يواجهون معضلة مزدوجة، لا سيما أنّ هذه الأسعار "تدفع العديد من المشترين المحتملين خارج السوق، وتجبرهم على الاستمرار في الإيجار ودفع إيجارات أكثر ارتفاعاً".