قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن "هجوما روسيا كثيفاً" يجرى على منشآت للطاقة في مناطق أوكرانية عدة بعد يومين على هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم نسبته موسكو إلى كييف بمساعدة لندن.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو "الإرهابيون الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. اسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".