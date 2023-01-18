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موسكو: أعلن سبيربنك، أكبر المصارف الروسية الأربعاء أنه سيبدأ عمليات تجارية في القرم التي ضمتها موسكو في 2014 وسيفتتح مكاتب له في شبه الجزيرة هذا العام.

وكثيرا ما عبر عدد من الشركات والمصارف الروسية الكبرى عن الخشية من إقامة عمليات تجارية في القرم خوفا من العقوبات الغربية.

وجاء إعلان سبيربنك بينما تجتمع نخب العالم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يغيب عنه الروس على وقع هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال البنك الذي فُرضت عليه عقوبات غربية على خلفية الهجوم في أوكرانيا إن "سبيربنك شكل فريقا وبصدد بدء العمل في شبه جزيرة القرم".

أضاف "تدريجيا وخلال عام 2023 ستُفتتح مكاتب البنك".

وتم تركيب أول أجهزة الصراف الآلي، وستُفتتح المكاتب الأولى للبنك في المدن الكبرى في شبه الجزيرة، بما فيها مدينة سيفاستوبول الساحلية، خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وقال حاكم سيفاستوبول المعيّن من موسكو، ميخائيل رازفوجاييف إن الأهالي انتظروا وصول البنك "منذ فترة طويلة".

في أيار/مايو الماضي استُبعد سبيربنك من نظام سويفت المصرفي للمدفوعات العالمية، لكنه قال إن العقوبات لم تؤثر على عملياته.

ويخضع رئيس البنك خيرمان غريف لعقوبات أيضا.

لدى سبيربنك أكثر من 100 مليون زبون معظمهم في روسيا وفي العديد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.