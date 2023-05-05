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واشنطن: اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد "رهينة" برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقال الرئيس الديموقراطي إنه سيبلغ قادة الكونغرس عندما يلتقيهم الثلاثاء بأن عليهم "القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد".