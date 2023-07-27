واشنطن: تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات ليسجّل تسارعا في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار.

وسجّل نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة بلغت 2,4 في المئة للفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

صمود

ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل فيما رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم، أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.

وفي الفصل الأول، تمّت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي على زيادة أكبر بكثير بلغت 2%، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1,1 في المئة، مدعوما باستهلاك أقوى من المتوقع.

وجاء في بيان وزارة التجارة الخميس أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي "يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات".