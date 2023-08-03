اسطنبول: ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في تموز/يوليو إلى 47,83 في المئة، مقارنة مع 38,2 في المئة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58 في المئة من 22,3 في المئة بعد شكوك استمرت سنوات من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

يتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد بأن يرتفع اعتبارا من تموز/يوليو.

وفي أول مؤتمر صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية اركان أن التضخم سيرتفع "مؤقتا" نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرّتين معدلات الفائدة من 8,5 إلى 15 في المئة.