إيلاف من الرياض: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الأحد نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023.

أظهرت نتائج النشرة أن 45.8 في المئة من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6 في المئة من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.

وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6 في المئة، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7 في المئة.

ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي:

- الوقوف فترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة 28.21 في المئة

- الجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15 في المئة

- تحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1 في المئة

أظهرت نتائج النشرة أن 7.8 في المئة من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3 في المئة من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.

بحسب نتائج النشرة، سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7 في المئة، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة 3.2 في المئة، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل 83.5 في المئة.