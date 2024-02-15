واشنطن: أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: لعب البنك المركزي الإيراني دوراً في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وكلاهما يساهمان في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي مطلع شباط (فبراير)، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مقرها إيران وهونغ كونغ لتوفير المواد والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، وعلى شركة مقرها هونغ كونغ لبيع السلع الإيرانية.

وأوضحت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب أنشطة إلكترونية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بحسب ما أوردته وكالات أنباء عالمية.