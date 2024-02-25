الرياض: صرَّح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) قد تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وقد بلغت الكميات الإضافية المؤكدة (15) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(ملياري) برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.



وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الغاز غير التقليدي

وتعمل السعودية على تنمية احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، التي تتطلب طرق استخراج متقدمة، على غرار تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.

ويعدّ الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في المملكة، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.

وفي 2020، كان من المتوقع أن يحتاج حقل الجافورة إلى استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت أرامكو على موقعها إنها تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 420 مليون قدم مكعبة يوميا من الإيثان، بحلول 2030. وأضافت أن حقل الجافورة سينتج نحو 630 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات، بحلول 2030.