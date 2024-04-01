بكين: أعلنت الجمارك الصينية أن التبادلات التجارية بين إيران والصين بلغت أكثر من 2.8 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير) 2024.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، والتي نشرتها صحيفة "طهران تايمز"، فقد بلغت التجارة بين إيران والصين في الشهرين الأولين من عام 2024 حوالي 2.8 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت الصين منتجات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى إيران واستوردت 829 مليون دولار من إيران في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير) 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 % و20 % على أساس سنوي على التوالي.

ويعتقد المحللون أن واردات الصين من إيران قد تكون أعلى من 829 مليون دولار، حيث أن شراء النفط الإيراني من قبل المصافي الصينية غير مدرج في الإحصاءات الرسمية لواردات البلاد من إيران.

وفي عام 2023 تجاوزت قيمة التجارة بين إيران والصين 2023 14.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.2 %مقارنة بعام 2022، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

14 مليار دولار

وبناء على البيانات المذكورة، فقد تبادل البلدان منتجات بقيمة 14.650 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغت قيمة التجارة بين البلدين 15.5 مليار دولار في عام 2022.

وسجلت صادرات إيران إلى الصين في ديسمبر 2023 نموا بنسبة 30 %مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وصدرت الصين منتجات بقيمة 10.70 مليار دولار إلى إيران في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023، مما يشير إلى نمو بنسبة 8.6 %.

وبلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.5 مليار دولار عام 2023 لصالح الصين.

طوق نجاة لطهران

وتعد الصين أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، وقد حافظت على علاقات تجارية قوية مع الجمهورية الإسلامية على الرغم من العقوبات الأميركية الصارمة.

قال وزير المالية والشؤون الاقتصادية الإيراني إحسان خندوزي، إن خطة الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لـ25 عاماً بين إيران والصين دخلت مرحلة جديدة مع التوصل إلى اتفاقيات جديدة بين مختلف الوزارات في البلدين.