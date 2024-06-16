إيلاف من لندن: تجاوزت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أيار (مايو) صادرات الغاز الأميركي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن شركة "إيسيس" الاستشارية.



وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة تفوقت على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا في أيلول (سبتمبر) 2022. ومنذ عام 2023، قدمت الولايات المتحدة 20% من مجموع واردات الغاز الأوروبية.

وفقًا لـ "إيسيس"، تجاوزت إمدادات الغاز الروسية عبر خط الأنابيب في البحر كميات الغاز الأميركي في أيار (مايو) الماضي، حيث بلغ حجم الغاز الروسي المصدَّر إلى أوروبا 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأميركي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2022.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم تحليل سوق الغاز في "إيسيس": "إنه لأمر مدهش أن نرى كيف أن حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية تتزايد بعد كل ما مررنا به، وبعد كل الجهود المبذولة للحد من واردات الغاز من روسيا وتقليل المخاطر في مسألة إمدادات الطاقة".

يحاول الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي، لكن بعض الدول الأوروبية تواصل استلام الغاز الطبيعي الروسي عبر أنابيب تمر من الأراضي الأوكرانية. ومن المقرر أن ينتهي عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية العام الجاري.



رغم المواجهة العسكرية في أوكرانيا، واصلت شركة "غازبروم" الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المبرم مع شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، حيث قامت بتوريد حوالى 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى النمسا وسلوفاكيا.

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه موسكو وأنقرة مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.