بعد ظهر يوم 8 آذار (مارس) 2025، ردّ المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي علنًا على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اقترح فيها التفاوض، والتي نُشرت في اليوم السابق، ورفضها خامنئي.

وقال خامنئي: "بعض الحكومات المتسلطة تُصرّ على التفاوض. مفاوضاتها ليست لحل المشاكل، بل للإملاء. بالنسبة لهم، التفاوض وسيلة لطرح مطالب جديدة؛ فالقضية ليست القضية النووية فحسب التي يتحدثون عنها الآن. إنهم يطرحون مطالب جديدة لن تُلبّيها إيران بالتأكيد".

وعرّف خامنئي المطالب الجديدة في المفاوضات المقترحة بأنها "القدرات الدفاعية للبلاد" (أي برنامج النظام الصاروخي) و"القدرات الدولية للبلاد" (أي القوات التابعة للنظام وجهوده لتصدير الإرهاب والتطرف)، مضيفًا: "يقولون: لا تفعلوا هذا، لا تروا فلانًا، لا تذهبوا إلى هناك، لا تنتجوا ذاك، لا ينبغي أن يتجاوز مدى صواريخكم هذا. المفاوضات من أجل هذه الأمور".

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وتحدث المرشد الأعلى للنظام، الذي كان يتحدث أمام تجمع من رؤساء السلطات الثلاث وقادة ومسؤولي النظام من مختلف الفصائل وأشخاص مثل جواد ظريف ومحمود أحمدي نجاد، عن "ضغط الرأي العام"، وأضاف: "إنهم أيضًا يطرحون قضية التفاوض مرارًا وتكرارًا للضغط على الرأي العام بأن الطرف الآخر مستعد للتفاوض، فلماذا لستم مستعدين للتفاوض؟" وأضاف على الفور: "ليس الأمر تفاوضًا، بل إملاءً، وفرضًا، بالإضافة إلى جوانب أخرى ليس هذا مجال مناقشتها هنا".

وبينما كانت كاميرات التلفزيون التابعة للنظام تُركز على حسن روحاني، اشتكى خامنئي من التصريحات المشتركة لألمانيا وإنجلترا وفرنسا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا: "الآن تُصدر هذه الدول الأوروبية الثلاث أيضًا بيانات تُعلن أن إيران لم تُفِ بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي الإيراني]. فليسأل أحدهم: هل وفيتم بالتزاماتكم؟ لم تُوفوا بها منذ اليوم الأول، وبعد رحيل الولايات المتحدة، وعدتم بالتعويض بطريقة ما، ثم نقضتم وعدكم، ثم قلتم شيئًا آخر، ونقضتم وعدكم الثاني أيضًا. هذا عار".

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ثم اختتم خامنئي كلامه مؤكدًا أنه بالنسبة لنظامه المُنكب بالأزمات، "لا سبيل للصمود في وجه القوة أو الترهيب الآن".

وجاء هذا الموقف من خامنئي بعد أن صرّح الرئيس الأميركي، في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية بُثّت في 7 آذار (مارس) 2025، بأنه وجّه رسالةً إلى النظام الإيراني وطرح عليه خيارين: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريًا، أو إبرام صفقة. أُفضّل إبرام صفقة، لأنني لا أسعى لإيذاء إيران".

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وفي يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين بأن الولايات المتحدة "في اللحظات الأخيرة" من المفاوضات مع إيران، وأنه يأمل ألا يكون التدخل العسكري ضروريًا. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنها فترةٌ مثيرةٌ للاهتمام في تاريخ العالم. لكن لدينا وضع مع إيران، وهو أن شيئًا ما سيحدث قريبًا جدًا، قريبًا جدًا". "ستتحدثون عن ذلك قريبًا، على ما أعتقد. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام. لا أتحدث من منطلق القوة أو الضعف، أنا فقط أقول إنني أُفضّل رؤية اتفاق سلام على الآخر. لكن الآخر سيحل المشكلة".