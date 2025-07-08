‏مع ارتفاع وتيرة الأحداث السياسية،

‏ينسحب الناس من ضجيج الترفيه اليومي،

‏يعتزلون مشاهير السناب، ويتجاهلون ذواتِ المؤخرات الثقافية،

‏ويعودون إلى الشاشات… لا ليُسلّوا عقولهم، بل ليُسكّنوا قلقهم.

‏في تلك اللحظات، لا ينشد الجمهور إجاباتٍ بقدر ما يبحث عن وجوهٍ تتقن إيهامه بأنّ الأجوبةَ بحوزتها.

‏وهكذا تمضي إحدى الليالي الرمادية،

‏حين يُقرّر المشاهد أن يعيد وصل ما انقطع،

‏ويختار إحدى القنوات الإخبارية العربية ليُشاهد العالم وهو يُعاد تشكيله بالكلمات من جديد.

‏لا شيء مفاجئ في الاستقبال.

‏كلّ شيء يبدو مألوفًا على نحوٍ مملّ:

‏إضاءةٌ مكثّفة تلمع فوق الاستوديو، كأنها تسعى لإضاءة المعنى… لكنها تنير الفراغ.

‏الشريط الأحمر الزاحف،

‏والعبارات العاجلة التي تقول كلّ شيء، وتكرّر ما قيل، كأنها تريدك أن تحفظ لا أن تفهم،

‏وأن تُصغي لا لتكتشف جديدًا، بل لتردّد ما قيل وكأنه كُشف لتوّه.

‏ورغم هذا التكرار المُرهِق، لا يزال في المشهد ما يدفع الناس للجلوس،

‏ربما لأنهم لا يملكون خيارًا آخر سوى المتابعة.

‏تدخل الكاميرا ببطء، كما لو أنها تنزلق داخل مسرحٍ فارغ قبل العرض، حين تهمس الأضواء وتتهيّأ المقاعد للصمت القادم.

‏وفي المنتصف، يظهر المذيع: أنيقُ الهندام، جامدُ الملامح، مفرطُ الترتيب إلى حدٍّ يوحي بأن شخصيته صيغت في إعلان،

‏يشبه علبةَ شوكولاتةٍ فاخرةٍ مغلّفةٍ بعناية… جميلةٍ من الخارج، بلا ضمانٍ لما في الداخل.

‏يشدّ قامته فجأة، كأن سوطًا خفيًّا مرّ على ظهره،

‏ثم يبتلع ابتسامته المعتادة، تلك التي يجترّها في مقدّمة كلّ ساعة، كأنها بندٌ إلزاميٌ في جدول البث،

‏ويرفع عينيه نحو الكاميرا بنبرةٍ مشبعة بالوقار…

‏وقارٌ يشبه الهيبة المرتجلة على وجه خطيب الجمعة، في اللحظة التي يهمّ فيها بقول: "إن الحمد لله".

‏ثم يعلن:

‏"معنا الليلة الأستاذ الدكتور، المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإقليمية، أحدُ من يعرف دهاليز القرار، ويتقن قراءة المشهد من الداخل."

‏وهنا يُطلّ الضيف على الشاشة،

‏كأنّ الضوء استحضره من خلف الكواليس، بلا صريرِ بابٍ ولا وقعِ خُطى.

‏يستقرّ في قلب الكادر بهدوءٍ مدرَّب، كمن اعتاد الوقوفَ أمام المرايا أكثر من الوقوف أمام الأسئلة.

‏يلتقط نَفَسًا قصيرًا، أشبه بتنحنحةٍ محسوبة،

‏كأنّ بين حنجرته وشفتيه خريطةً لا تُفصح إلا في اللحظة المرسومة.

‏وما إن يستوي المشهد، حتى تنساب المقابلة كستارةٍ تُسحَب بصمتٍ فوق خشبةٍ تنتظر الكلام.

‏المذيع، وقد انخفض صوته كما تنخفض الإضاءة في بداية العرض، يفتح الجلسة بسؤالٍ يشبه المفتاح:

‏"دكتور، كيف نقرأ هذا التحوّل الأخير؟ وما قراءتكم لهذه المرحلة الحساسة؟"

‏حينها، تكون بداية إجابته هي الصمت ذاته.

‏صمتٌ يشبه السكون الذي يسبق دقّ جرس الكنيسة، لحظة تأهّب الأرواح للصلاة.

‏يشبك الضيف أصابعه كما يفعل الراهب قبيل ترنيمته، لا بحثًا عن إجابة… بل ليُمليها.

‏ثم يبدأ الحديث، بصوتٍ رخيمٍ واثق،

‏من ذلك النوع الذي لا يهمّ ما يُقال فيه، بقدر ما يهمّ كيف يُقال:

‏"نحن أمام مفترقٍ جيواستراتيجي، تتشابك فيه الفواعل التقليدية والناشئة، في مشهدٍ يُعاد فيه رسمُ موازين القوى، بعيدًا عن الأنماط الصلبة للمواجهة."

‏وتتساقط كلماته كالمطر على زجاجٍ مغلق؛

‏تُحدِث صوتًا خفيفًا، لكنها لا تُبلّل شيئًا.

‏لا خريطةَ تُعرَض،

‏ولا رقمًا يُذكَر،

‏ولا جهةً تُسمّى.

‏فقط ألفاظٌ تسبح في الهواء،

‏كأنها تبحث عن معنى… ولا تجده.

‏لكن ما يفعله هذا النوع من المحللين ليس كشفَ الحقيقة،

‏بل إتقانُ الوقوف أمامها، والتمثيلُ عليها.

‏فهو لا يقدّم حقيقةً دينية يُؤمن بها،

‏ولا حقيقةً علمية تُقاس وتُختبَر،

‏بل يتحرّك في مساحةٍ ثالثة، رمادية، تُسمّى "الحقيقة الشعبية" —

‏تلك التي تُصاغ من القلق الجماعي، ومن إحساسٍ مشترك بأنّ هناك شيئًا كبيرًا في الأفق،

‏دون أن يعرف أحدٌ متى، أو كيف، أو لماذا.

‏وهو لا يستمدّ رؤيته من وثائق، أو خرائط، أو أرقام،

‏بل من نَفَس الشارع الرقمي، من تعليقات العوام، من الهمس العابر في تغريدة،

‏أو من نغمةٍ تصدّرت الترند.

‏يمدّ يده إلى هذه الشذرات، ويعجنها بالكلمات، ثم يصوغ منها بيانًا منفوخًا، يبدو كأنه رؤيةٌ متكاملة…

‏رغم أنه لا يعدو كونه صدى لما يُقال.

‏إنه لا يُحلّل ما يجري، بل يُحاكي ما يشعر به الناس،

‏ثم يقدّمه بلغةٍ مرتفعة، فيها من الغموض ما يكفي ليبدو عميقًا،

‏ومن الثقة ما يكفي ليبدو خبيرًا،

‏ومن الفراغ ما يكفي ليبقى فوق المساءلة.

‏وهكذا، لا أحد يسأله "ماذا تقصد؟"،

‏لأنّ العبارة، مهما كانت فارغة، قيلت بثقة،

‏والثقة – في ثقافتنا – تكفي وحدها لتغني عن البرهان.

‏وحين تُطفأ الأضواء، ويغادر الضيفُ محرابَ الاستوديو كما دخل،

‏يُغلق المشاهدُ جهازه بهدوء، كما يُغلق كتابًا لم يفهمه، لكنه يشعر أن فيه شيئًا يستحق الاحترام.

‏ثم يسأل نفسه، بصوتٍ خافت:

‏"هل فهمت شيئًا؟"

‏يصمت للحظة، ثم يهمس:

‏"ربما لا… لكن على الأقل، بدا الأمر… مهمًّا."

‏وهنا، لا تنكشف الحقيقة كما ظنّ المشاهد،

‏بل يتبدّى له — دون أن يدرك — أنه قضى نصف ساعة يُحدّق في ملامح رجلٍ يجيد الإنصات لصوته،

‏ويرتّب جُمَله كما تُرتّب الزهور في جنازة.

‏لا ليُقنع، ولا ليشرح، بل ليبدو حيًّا.

‏في تلك اللحظة…

‏لا يبقى أمامه سوى أن يلعن نفسه بصمت:

‏"لقد قضيت وقتًا طويلًا في حضرة جثةٍ فكرية… مُزينة بالكلام".