إيلاف: مقرمش تمامًا ولذيذ وسهل الخبز، ستندهش كم هو لذيذ هذا البسكوتي المغطى بالشوكولاتة. إنه أفضل رفيق للقهوة!

المقادير:

1 بيضة متوسطة الحجم

1 صفار بيضة

¾ كوب (150 جرام) سكر

2 ملعقة كبيرة (30 جرام) زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 ملعقة صغيرة برش برتقال

½ ملعقة كبيرة عسل

2 كوب (250 جرام) دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

غلاف الشوكولاتة (+ زخارف اختيارية)

3.5 أونصة (100 جرام) من الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة، مقطعة إلى قطع صغيرة

رقائق ملح البحر، البندق المفروم، الفستق، رشات عيد الميلاد، نكهة البرتقال ... (اختياري)

طريقة العمل:

- يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) وتبطن صينية الخبز بورق البرشمان.

- ينخل الدقيق والبيكنج باودر في وعاء. ويترك جانبا.

- باستخدام خلاط بمخفقة أو مضرب كهربائي تخفق بيضة واحدة وصفار البيض والسكر على سرعة متوسطة عالية حتى يصبح شاحبًا ورقيقًا، لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبًا.

- تخفف السرعة وتضاف الزبدة المذابة تدريجياً ثم الفانيليا والعسل وبرش البرتقال. وتمزج معاً.

- أثناء تشغيل الخلاط، يضاف الدقيق في بضع خطوات، وليس دفعة واحدة، ويخلط حتى تمتزج المكونات معًا. تكشط جوانب وأسفل الوعاء حسب الحاجة.

- ترفع العجينة من الوعاء، ثم تنقل إلى سطح، وتشكل إلى قطعتين متساويتين (ربما بنفس الحجم والشكل). إذا كانت العجينة لزجة، لا يضاف أي دقيق، تبلل اليدين ببساطة للتعامل معها.



- توضع قطعتي العجين على صينية الخبز المجهزة بعيدًا عن بعضهما البعض (سوف ينتفخان في الفرن)، اضغطي بلطف بيديك لتسويتهما قليلاً. للحصول على لمسة نهائية لامعة، نوصي بدهن العجينة بالبيض المخفوق.

- تُخبز في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك وتصبح ذهبية اللون.

- ترفع صينية الخبز من الفرن، وتترك جانباً لتبرد لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم تخفف درجة حرارة الفرن إلى 250 درجة فهرنهايت -120 درجة مئوية.



- تنقل قطعتي العجين الى لوح التقطيع ويستخدم سكين حاد (من الأفضل استخدام سكين الطهاة) تقطع العجينة قطريًا إلى شرائح يبلغ سمكها حوالي نصف بوصة (أو أكثر سمكًا، إذا رغبت في ذلك).

- تعاد شرائح البسكوتي إلى صينية الخبز، وتخبز مرة أخرى لمدة 10 دقائق لكل جانب، أي 20 دقيقة إجمالاً.

- تقطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة، ثم توضع في وعاء متوسط مقاوم للحرارة وتذاب.

-بالنسبة للميكروويف، يتم التأكد من إذابة الشوكولاتة على خطوات (10-15 ثانية في كل مرة) وتحرك بملعقة بعد كل خطوة. يكرر ذلك حتى تبدو ذائبًة وناعمًة، لكن لا تسخن أكثر من اللازم.

-بالنسبة للموقد، توضع نصف كمية الشوكولاتة في وعاء مقاوم للحرارة، ثم يوضع الوعاء فوق قدر من الماء المغلي. يُحرَّك المزيج من حين لآخر حتى يذوب، ثم يُرفع الوعاء عن النار وتضاف الشوكولاتة المتبقية ويُقلب حتى يصبح ناعمًا ولامعًا.

- نغمس البسكوتي حتى منتصفه في الشوكولاتة ثم نضعه على ورق البرشمان أو على رف شبكي. يرش بالمكسرات أو قشر البرتقال. في حالة استخدام رقائق السكر أو ملح البحر، ننتظر حتى تتماسك الشوكولاتة قليلًا، وإلا فإنها ستتبلل تمامًا وتختفي.

- توضع صينية الخبز في الثلاجة لمساعدة الشوكولاتة على التماسك.