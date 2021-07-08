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إيلاف: طرحت "جيب" سيارة "جلاديتور ساند رانر"، الطراز عالي السرعة والأفضل قدرة وأداءً على الطرقات الوعرة وفي البيئات الصحراوية. وبفضل نظام الدفع الرباعي المعروف من العلامة وعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق الذي خضع لاختبارات شاملة على الأراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد من متانة السيارة وحمايتها، أصبحت "جلاديتور ساند رانر" أول سيارة "جيب" في الشرق الأوسط تحمل شارة "ديزيرت ريتد".

وتضم طرازات "جيب جلاديتور ساند رانر" مخمدات "فوكس" ذات ممر داخلي بطول 64 ملم مع خزانات خارجية معدّلة خصيصاً للسيارة، ومصدّات هيدروليكية مخفضة للارتجاج حصرية من "فوكس"، وهيكلاً مقوّى، ورفعاً في التعليق الأمامي بمقدار 25 ملم مع صفيحة انزلاقية أمامية فضية، ومحاور أقوى، ومفاصل توجيه من الفولاذ المقولب، ومقعدين أماميين رياضيين مع دعائم علوية مدمجة، وإطارات قياس 33 بوصة كتجهيز قياسي. وبفضل هذه التجهيزات القياسية كلها، تصبح "جلاديتور ساند رانر" أول سيارة تحمل شارة "ديزيرت ريتد" من "جيب".

قدرات "جيب" في مجال الدفع الرباعي

نقطة الانطلاق للمستوى الجديد من قدرات "ساند رانر" هو نظام الدفع الرباعي المجرب في "جلاديتور" أي "كوماند تراك" الذي يضم علبة تحويل بسرعتين مع نسبة تعشيق 2.72:1 للسرعة المخصّصة للمجال المنخفض، مع محورين أمامي وخلفي متينين من نوع "دانا 44" من الجيل الثالث مع نسبة 4.10:1 للمحور الخلفي وترس تفاضلي بإغلاق إلكتروني كتجهيز قياسي. وتم استخدام نظام "جيب كوماند تراك" للدفع الرباعي لتأمين سرعات تشغيل أعلى في المجال المنخفض من أجل تسلق الكثبان الرملية وغيرها من العوائق الصحراوية الصعبة.

وتزداد قدرات "جلاديتور ساند رانر" على الطرقات الوعرة بفضل زاوية اقتراب قدرها 44.7 درجة، هي الأفضل في فئتها، وزاوية عبور قدرها 20.9 درجة وزاوية مغادرة قدرها 25.5 درجة، مع خلوص أرضي بارتفاع 295 ملم، وهو الأفضل في فئته.

نظام التعليق الأكثر متانة ومخمدات عالية الأداء

من أجل أن تستحق شعار "ديزيرت ريتد"، عمل مهندسو "جيب" على تجهيز سيارة "جلاديتور ساند رانر" بمخمدات "فوكس" عالية الأداء ذات ممر داخلي بطول 64 ملم معدّلة خصيصاً للسيارة من أجل تحقيق أقصى قدر من التحكم بالسيارة وأعلى مستويات الراحة ومقاومة الانضغاط بالكامل عند السير بسرعة على الرمال. وتحتوي المخمدات على ممرات داخلية تسمح للسائل بتخطّي المكبس من خلال فتحات مضبوطة عندما يتحرك المكبس على طول نطاق حركة نظام التعليق، فتكون النتيجة تجربة ركوب متوقّعة في ظروف القيادة الطبيعية على الطرقات الوعرة، مع القدرة على زيادة قوة التخميد في حالات القيادة القاسية للغاية.

وتُبقي خزانات المخمدات الأمامية والخلفية سائل التخميد بارداً، مما يحول دون تراجع قدرة التخميد عند القيادة لفترات طويلة بسرعات عالية في الصحاري الحارة. وتضم هذه المخمدات سائل التعليق ذاته من الفئة العسكرية المستخدم في المخمدات المخصصة للتسابق على الطرقات الوعرة، وهو يحافظ على الأداء عند درجات الحرارة العالية جداً.

أما المصدّات الهيدروليكية الأمامية المخفضة للارتجاج من "فوكس" التي تستعمل للمرة الأولى في قطاع السيارات، فتجمع بين التكنولوجيا المجربة في السباقات والمزايا الجديدة المتطورة، وتؤمن قوة تخميد إضافية عند وصول التعليق إلى انضغاطه الأقصى من أجل التخفيف عند حدة الصدمات وتفادي انضغاط نظام التعليق بالكامل عند السير على الطرقات الوعرة القاسية.

ومن خلال زيادة 13 ملم إلى المسافة بين العجلتين في "ساند رانر" اكتسبت السيارة المزيد من الثبات وسمحت باعتماد مخمدات أكبر حجماً. وزاد مهندسو "جيب" من متانة الهيكل والمحاور لتحمل الأراضي الصحراوية الوعرة عند السير بسرعة عالية.

وتمنح هذه التحسينات الهندسية التي شهدها نظام التعليق في "جلاديتور ساند رانر" تحكماً في الركوب وثقة عند عبور أي أراضٍ رملية أو صحراوية بسرعة عالية، فيما يسمح زر "أوف رود بلاس" للسائقين بالارتقاء بسيارة "جلاديتور" إلى المستوى التالي من القدرات في مجال الثبات. فبلمسة زر يحدث السائق تعديلات في دواسة الوقود وناقل الحركة ونقاط التعشيق والتحكم بالتماسك للحصول على الأداء الأفضل عند السير بسرعات عالية على الأراضي الرملية، وكذلك عند السير ببطء على الرمال الناعمة وعبور الصخور ببطء شديد. فضلاً على ذلك، ولأول مرة في سيارة "جيب" يسمح نمط القيادة "أوف رود بلاس" في "جلاديتور ساند رانر" بإغلاق المحور الخلفي عند السير بسرعات عالية في المجال العالي 4H.

مجموعة دفع مجربة

يعمل محرك بنتاستار سداسي الأسطوانات V-6 سعة 3.6 لتر في "جيب جلاديتور ساند رانر" بقوة 285 حصاناً مع 260 رطل قدم من العزم، ويضم تكنولوجيا تشغيل/توقيف المحرك كتجهيز قياسي. وقد تم تصميم المحرك ليمنح نطاق عزم واسعاً مع تركيز على العزم عند سرعات الدوران المنخفضة، وهذه ميزة ضرورية للقيادة على الطرقات الوعرة الصعبة. ويجهز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وتستفيد "جيب جلاديتور" طراز 2021 من العزم المعروف عند سرعات الدوران المنخفضة التي يمنحها محرك V-6، وهذه ميزة أساسية عند السير على الكثبان أو في الظروف المتطلبة، على غرار جر الشحنات. ومع ناقل الحركة الأتوماتيكي بثماني سرعات، تتميّز "جلاديتور ساند رانر" بنسبة زحف مذهلة تبلغ 52.6:1، مما يجعل تخطّي أي عائق على الطريق الوعرة أو عبور الكثبان مسألة سهلة.

"ساند رانر" في الداخل والخارج

في المقصورة، تتميز "ساند رانر" بمقاعد ذات طابع رياضي أكثر مع دعائم علوية مدمجة لتثبيت الركاب في مقاعدهم براحة خلال القيادة بسرعة على الطرقات الوعرة. وتتميّز المقاعد الجديدة بتنجيد قماشي أو جلدي مع درزات برتقالية وشعارات "ساند رانر" مطرزة.

وتتميز "جلاديتور ساند رانر" برفع قدره 25 ملم في التعليق الأمامي مما يمنح السيارة إطلالة بارزة أكبر، وهي مزينة برسوم فريدة على غطاء المحرك الذي يضم فتحة وسطية. ومن بين المزايا التي تجعل "جلاديتور ساند رانر" تتميز عن غيرها شعاراتٌ خارجية وخطاف سحب برتقالي وعجلات فريدة فياس 17×7.5 بوصة، فضلاً على الدعسات الجانبية المتينة الاختيارية من "جيب برفورمانس بارتس".

"جيب ديزيرت ريتد"

شعار "ديزيرت ريتد" الجديد بالكامل هو الأول من نوعه لدى "جيب"، وهو امتداد طبيعي لشعار "تريل ريتد" الأسطورى لدى العلامة. وتمثل سيارات "ديزيرت ريتد" المستوى الأعلى في القدرات والأداء في السير بسرعات عالية على الطرقات الوعرة في المناطق الصحراوية والرملية القاسية.

وقد تم تطوير كل سيارة "جلاديتور ساند رانر" بشكل يضمن نجاحها في سلسلة من الاختبارات الصعبة في خمس فئات مختلفة، وهذا ما يمنحها شعار "ديزيرت ريتد": التحكم بالركوب والثبات، والتماسك، والخلوص الأرضي، القدرة على المناورة، وبراعة عبور الصحاري.

التحكم بالركوب والثبات

مع نظام تعليق مبتكر معدل للصحاري، تعبر "جلاديتور ساند رانر" الأراضي الصحراوية المتموجة بسهولة وراحة لا مثيل لهما.

التماسك

عبر إدارة العزم وإيصاله بشكل استراتيجي، تعبر "جلاديتور ساند رانر" الطرقات صعبة التوقع مثل الرمال والحصى والأتربة غير الجامدة بثقة وثبات.

الخلوص الأرضي

بفضل الرفع بمقدار 25 ملم في المقدمة، ازداد مجال الحركة إلى أقصى حد من خلال نظام التعليق المحسن مما يسمح لسيارة "ساند رانر" بتخطي الطرقات غير المستوية والمتعرجة بسرعة والتفوق على صعوبات أخرى قد تطرحها الصحاري.

القدرة على المناورة

تحكم رشيق وسريع الاستجابة يجعل من "جلاديتور ساند رانر" امتداداً للسائق عند عبور الأراضي الصحراوية وتسلق الزوايا القاسية.

براعة في عبور الصحاري

خضعت للاختبار للتحقق من قدرتها على تحمل الحرارة الشديدة والرمل الخشن والحصى والغبار الذي غالبًا ما يصاحب البيئة الصحراوية القاسية.