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إيلاف: إختار بيت الأزياء صاحب العلامة التجارية الشهيرة "شانيل بيوتي" الفنانة الشابة تارا عماد لتكون عارضة في أحدث إعلانات منتجات التجميل الخاصة به، وبذلك تصبح تارا أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط يشارك في إعلانات شانيل لمستحضرات التجميل.

شانيل هي شركة فرنسية لتصميم الأزياء الراقية، ولتصنيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل والعطور. وقد حرصت تارا عماد على حضور الفعاليات الخاصة بالموضة والتي تتواجد بها شانيل، مثل أسبوع الموضة بدبي في 2020، وأسبوع الموضة بباريس 2021 و2022.

بالإضافة إلى مشاركتها كعارضة في الإعلانات، فقد حرصت أيضا العديد من المجلات الشهيرة على ظهور تارا عماد على أغلفتها، من بينها Harper's bazaar ، Elle Arabia، ماري كلير، كوزموبوليتان، جمالك، وهي، كما اختيرت تارا عماد مؤخرا لتكون سفيرة في الشرق الأوسط للماركة التجارية العالمية الشهيرة "كارتييه".